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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد | رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات لمواجهة الحر.. تحذير من إشعال المخلفات الزراعية بالحقول

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

الوادي الجديد ترفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات لمواجهة الموجة الحارة

أعلنت محافظة الوادي الجديد رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، تزامنًا مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة حيث سجلت المحافظة درجات حرارة وصلت لـ45 مئوية.

توافر الأدوية والمحاليل الطبية

وأكدت المحافظة توافر الأدوية والمحاليل الطبية وأكياس الدم، مع تعزيز أقسام الاستقبال والطوارئ بالكوادر الطبية والتمريضية على مدار الساعة، والتأكد من جاهزية سيارات الإسعاف للتعامل الفوري مع البلاغات.

كما شددت المحافظة على تكثيف حملات التوعية للمواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، داعية المواطنين إلى التوجه لأقرب منشأة صحية فور ظهور أي أعراض للإجهاد الحراري أو ضربة الشمس.

الوادي الجديد تحذر من إشعال المخلفات الزراعية بالحقول

حذرت محافظة الوادي الجديد المزارعين من إشعال المخلفات الزراعية داخل الحقول، مؤكدة أن هذه الممارسات تتسبب في اندلاع الحرائق وتهدد الأرواح والممتلكات بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن آثارها السلبية على البيئة والصحة العامة.

التخلص الآمن من المخلفات الزراعية

وأهابت المحافظة بالمزارعين الالتزام بطرق التخلص الآمن من المخلفات الزراعية والاستفادة منها في إعادة التدوير أو إنتاج السماد العضوي، مع تجنب الحرق المكشوف نهائيًا.

وأكدت أن الأجهزة التنفيذية تكثف حملات المتابعة والمرور على الأراضي الزراعية لرصد أي مخالفات، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت مخالفته للتعليمات، في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخاطر الحرائق.

ودعت المحافظة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حرائق أو مخالفات، بما يسهم في حماية البيئة والحفاظ على سلامة الجميع.

الوادي الجديد تعلن خريطة مكاتب العمل لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد توزيع مكاتب العمل على مستوى مراكز المحافظة، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العمالية وإنجاز معاملاتهم بالقرب من محل إقامتهم.

11 مكتب عمل لخدمة المواطنين

وأوضحت المديرية أن مقرها الرئيسي يقع بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بمبنى المديريات في الدور الثاني، فيما تنتشر مكاتب العمل الرئيسية بمدن الخارجة، والداخلة، وباريس، وبلاط، والفرافرة، إلى جانب مكاتب القرى التابعة، ومنها بولاق، والقلمون، والراشدة، والجديدة، والقصر، وغرب الموهوب.

ودعت المديرية المواطنين إلى التوجه لأقرب مكتب عمل للحصول على الخدمات والاستفسارات، مؤكدة أن هذا الانتشار يأتي في إطار تحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتيسير إجراءات التواصل مع المواطنين، وضمان سرعة تقديم الخدمات العمالية بكفاءة في مختلف أنحاء المحافظة.

شركة المياه الوادي الجديد تدعو سكان مشروع درة الوادي للتعاقد على العدادات


دعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، قطاع الوادي الجديد، المواطنين من قاطني مشروع درة الوادي بمدينة الخارجة إلى سرعة التوجه لاستكمال إجراءات التعاقد على تركيب عدادات المياه الخاصة بوحداتهم السكنية، وذلك لضمان استمرار تقديم خدمة مياه الشرب دون انقطاع.

وأكدت الشركة أن آخر موعد لاستقبال طلبات التعاقد على عدادات المياه وتوفيق الأوضاع هو 30 أغسطس، مشددة على أهمية الالتزام بالموعد المحدد لتفادي أي تأثير في استمرارية الخدمة، في إطار جهودها لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكفاءة لجميع المواطنين.

وأوضحت الشركة أن المستندات المطلوبة للتعاقد تشمل صورة من عقد ملكية الوحدة السكنية، وصورة من محضر الاستلام، وصورة من طلب الاشتراك بالمياه، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الوحدة.

وأشارت إلى أن استقبال طلبات التعاقد يتم من خلال الإدارة التجارية بمحطة مياه الخارجة رقم (12) أمام مركز حسن حلمي، حيث خصصت فرق العمل لتيسير الإجراءات وسرعة إنهاء التعاقدات للمواطنين.

وناشدت الشركة جميع سكان مشروع درة الوادي بسرعة استيفاء المستندات المطلوبة والتوجه إلى مقر الإدارة التجارية قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم التعاقدات وضمان استمرار تقديم خدمات مياه الشرب بصورة منتظمة لجميع الوحدات السكنية.

كما أوضحت الشركة أنه يمكن للمواطنين التواصل للاستفسار من خلال الخط الساخن 125، أو عبر أرقام الإدارة التجارية بكل من فرعي الخارجة والداخلة، للإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بإجراءات التعاقد وتركيب العدادات.

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