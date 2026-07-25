الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرة الإنذار وتوجه نداء للجميع

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرة الإنذار ، داعية الجميع “ المواطنين والمقيمين ” إلى ضرورة إلتزام الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت، عددا من الهجمات الجوية الإيرانية، مؤكدة أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر استهداف المدنيين في المملكة.

وأكدت القيادة العامة - في بيان أمس الجمعة - أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد الدفاعي لحماية البحرين، مشيدة بما وصفته بالجاهزية القتالية المتقدمة ويقظة منتسبي قوة الدفاع في أداء واجبهم.

ودعت القيادة العامة، مواطني البحرين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناجمة عن مخلفات الهجمات، والإبلاغ عنها فورا، مشيرة إلى أن فرق وحدة هندسة الميدان الملكية على أهبة الاستعداد للتعامل الآمن مع تلك الأجسام حفاظا على السلامة العامة.

وشددت على أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.