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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يهنئ الأنبا بفنوتيوس باليوبيل الذهبي : 50 عاما من الخدمة والإنجازات

البابا تواضروس ونيافة الأنبا بفنوتيوس
البابا تواضروس ونيافة الأنبا بفنوتيوس
ميرنا رزق

وجه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة تهنئة مؤثرة إلى نيافة الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط وتوابعها، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لسيامته الأسقفية، مشيدًا بما قدمه من خدمة ورعاية وإنجازات امتدت على مدار خمسين عامًا.

وقال البابا تواضروس الثاني في كلمته إنه يشعر بسعادة كبيرة لمشاركته الآباء الكهنة وشعب إيبارشية سمالوط وتوابعها الاحتفال باليوبيل الذهبي لسيامة الأنبا بفنوتيوس، مؤكدًا أن السنوات الخمسين الماضية كانت مليئة بالخدمة الأمينة، والتعب، والبذل، والمحبة الصادقة التي قدمها المطران لشعبه.

وأضاف أن الأنبا بفنوتيوس يُعد من الأحبار الأجلاء الذين يخدمون بكل أمانة وتركيز، ويحرصون على رعاية الإيبارشية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن إيبارشية سمالوط شهدت خلال العقود الماضية نقلة كبيرة على مستوى المشروعات والخدمات والإنجازات والرعاية الكنسية.

وأشار البابا تواضروس إلى زيارته السابقة لسمالوط عقب استشهاد شهداء ليبيا من أبناء قرية العور، حيث أتيحت له الفرصة للاطلاع على عدد من المشروعات والخدمات التي تنفذها الإيبارشية، معربًا عن إعجابه بما تحقق من أعمال تخدم أبناء المنطقة.

كما استعاد قداسته زيارة الأنبا بفنوتيوس إلى الفاتيكان عام 2023، مؤكدًا أنه كان حاضرًا ومشاركًا بفاعلية في اللقاء مع البابا الراحل فرنسيس، إلى جانب مشاركاته المستمرة في اجتماعات المجمع المقدس، وما يقدمه من آراء حكيمة ورؤية ثاقبة في الموضوعات المطروحة للنقاش.

واختتم البابا تواضروس رسالته بتقديم التهنئة للأنبا بفنوتيوس، وللآباء الكهنة، ومجمع الإيبارشية، وشعب كنائس سمالوط، داعيًا الله أن يمنح المطران الصحة والعمر المديد، وأن يبارك خدمته المثمرة التي تفرح قلب المسيح، وأن يديم الفرح والمحبة داخل الإيبارشية.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكهنة الفاتيكان

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