أحمد سمير : الذهب لا يتحرك بالصدفة .. وهذه 4 عوامل تحسم ارتفاعه وانخفاضه | خاص

أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن حركة أسعار الذهب ليست عشوائية كما يعتقد البعض، وإنما ترتبط بعدد من المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تحدد اتجاهات السوق صعودًا وهبوطًا.

أسعار الذهب الآن

وأوضح سمير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن العامل الأول يتمثل في قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، حيث يؤدي رفع الفائدة عادة إلى زيادة الضغوط على الذهب، بينما يمنحه تثبيت الفائدة أو خفضها فرصة أكبر للصعود.

وأضاف أن أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية تمثل العامل الثاني، إذ تؤدي الأزمات الدولية والمخاوف المرتبطة بالطاقة إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا لحماية المدخرات.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه يعد العامل الأكثر تأثيرًا في السوق المصرية، موضحًا أن أي تحرك في سعر الدولار ينعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب محليًا، حتى وإن كانت تحركات الأوقية العالمية محدودة.

عوامل تحديد أسعار الذهب

ولفت إلى أن العامل الرابع يتمثل في حجم العرض والطلب داخل السوق المحلية، خاصة خلال مواسم الزواج والأعياد، إلى جانب توجهات المواطنين نحو الادخار في الذهب، وهو ما قد يدفع الأسعار للارتفاع حتى في ظل استقرار الأسواق العالمية.

وشدد النائب أحمد سمير على ضرورة أن يتابع المواطنون المؤشرات الاقتصادية الحقيقية بدلًا من الانسياق وراء الشائعات أو التوقعات غير الدقيقة، مؤكدًا أن فهم أسباب صعود وهبوط الذهب يساعد على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا سواء في الشراء أو البيع، ويجنب المواطنين خسائر ناتجة عن ردود فعل متسرعة.