تحليق مسيّرات إسرائيلية فوق بيروت وتفجيرات في بلدات جنوبية وقنبلة صوتية على المنصوري

واصل الطيران الحربي المسيّر الإسرائيلي تحليقه فوق العاصمة بيروت وصولًا إلى الضاحية الجنوبية، وعلى علو منخفض، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من بلدات الجنوب.

وفي الميدان، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير في بلدات الطيري في قضاء بنت جبيل، ومركبا في قضاء مرجعيون، إضافة إلى تفجير ضخم في بلدة كفرتبنيت، تردد صداه في أنحاء منطقة النبطية.

كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة المنصوري، من دون تسجيل أي إصابات، فيما تواصلت التحركات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الحدودية وسط أجواء من التوتر.