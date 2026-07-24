نيويورك تايمز: ترامب بحث مع كبار مستشاريه إمكانية تكثيف الهجمات على إيران

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعًا مع كبار مستشاريه؛ لبحث إمكانية تكثيف الهجمات العسكرية على إيران، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.

وبحسب الصحيفة، ناقش ترامب مع مستشاريه الخيارات المتاحة أمام الإدارة الأمريكية، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تقييم تطورات المواجهة العسكرية والردود المحتملة على التحركات الإيرانية.

ويأتي الاجتماع وسط تصعيد متزايد في المنطقة، مع استمرار الضربات المتبادلة، وتصاعد المخاوف من اتساع نطاق الحرب لتشمل مزيدًا من المواقع والمنشآت المرتبطة بالجانبين، بما قد يهدد استقرار الشرق الأوسط.

وتشير التطورات إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس خيارات عسكرية إضافية، في وقت تراقب فيه واشنطن التحركات الإيرانية عن كثب، وسط تأكيدات أمريكية متكررة بأن أي خطوات مقبلة ستستند إلى تقييم الموقف الأمني والعسكري على الأرض.

ويثير احتمال تكثيف الهجمات الأمريكية على إيران مخاوف من تداعيات واسعة على المنطقة، خاصة في ظل وجود قوات أمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط، إلى جانب نشاط جماعات مسلحة موالية لطهران في بعض الدول، ما قد يفتح الباب أمام توسع دائرة المواجهة.

ويأتي اجتماع ترامب مع مستشاريه في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لاحتواء التصعيد ومنع تحوله إلى حرب إقليمية واسعة، وسط دعوات إلى اللجوء إلى المسار الدبلوماسي وخفض التوتر.