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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير العمل يوجه بحصر ضحايا ومصابي حادث عمال المنيا لبحث صرف مستحقات الحماية الاجتماعية

وزير العمل
وزير العمل
أ ش أ

وجه وزير العمل حسن رداد، الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، ومديرية العمل بالمنيا، بتشكيل لجنة لمتابعة حالة مصابين حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال على الطريق الصحراوي الغربي أمام مصنع السكر بمركز ملوي بمحافظة المنيا.

كما وجه الوزير، الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، ومديرية العمل في المنيا بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة الموقف ميدانيًا، وحصر بيانات الضحايا والمصابين، وجمع المستندات والمعلومات اللازمة؛ لبحث الاستفادة من منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية التي توفرها الوزارة للعمالة غير المنتظمة.

وقدم الوزير خالص العزاء والمواساة إلى أسرة العامل المتوفى، متوجها إلى الله- عز وجل- بالدعاء أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، والعودة إلى أسرهم سالمين.

وأوضح أن هذا التحرك يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة في توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والوقوف إلى جانب العمال وأسرهم في الحوادث الطارئة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مظلة الرعاية لهذه الفئة.

وكان حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عددًا من العمال العاملين بأحد المزارع قد وقع مساء اليوم على الطريق الصحراوي الغربي أمام مصنع السكر بمركز ملوي بمحافظة المنيا. 

وتشير المتابعة الأولية الواردة من مديرية العمل إلى أن إجمالي الحالات بلغ 36 حالة، بينها حالة وفاة واحدة حتى الآن، و35 مصابًا، مع استمرار المتابعة الميدانية وتحديث البيانات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وزير العمل حسن رداد الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة مديرية العمل بالمنيا

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