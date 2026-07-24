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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب : سنحقق في الممارسات التجارية للاتحاد الأوروبي

ترامب
ترامب
أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستفتح تحقيقا رسميا في الممارسات التجارية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن التكتل فرض بشكل غير عادل غرامات بمليارات الدولارات على جوجل وأبل وغيرهما من عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين.

جاء إعلان الرئيس الأمريكي بعد يوم واحد من فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 890 مليون يورو، أو مليار دولار، على شركة جوجل؛ بعد أن قال إن عملاق التكنولوجيا انتهك القواعد الرقمية لمكافحة الاحتكار من خلال إعداد متجر "جوجل بلاي" ومحرك البحث واسع الانتشار لدفع المستهلكين نحو خدماته وتطبيقاته الخاصة على حساب المنافسين. وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وحذر ترامب - في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي - الاتحاد الأوروبي بشأن ممارسته المتمثلة في فرض غرامات على شركات التكنولوجيا الأمريكية. وسمى جوجل وأبل وميتا وأمازون وغيرها.. وقال "إن الولايات المتحدة الأمريكية ليست /حصالة نقود/ لأوروبا، ولن نسمح لها بأن تكون كذلك!".

وأضاف أن منشوره ينبغي أن يعتبر إخطاراً بتحقيق تجاري فوري في ممارسة "سرقة" الشركات الأمريكية، وبالتالي المكلف الأمريكي".. متوعدا الاتحاد الأوروبي بدفع ثمن باهظ للغاية لقاء هذا السلوك، والذي "حذرتهم منه باستمرار".

وأكد ترامب أن العقوبات المفروضة على الشركات "ستلغى بالكامل" وتوقع فرض "رسوم جمركية كبيرة" على الاتحاد الأوروبي "في أقرب وقت ممكن".

تأتي خطوة ترامب بعد يوم من إعلان البيت الأبيض عن رسوم جمركية بمعدلات مزدوجة الرقم على الواردات من أكثر من 60 دولة، متهماً إياها بعدم تطبيق الحظر فرضا كافيا على البضائع المنتجة بالعمل القسري. وتحل التعريفات الجديدة محل ضرائب الاستيراد المؤقتة بنسبة 10% عالمياً والتي فرضها ترامب بعد أن ألغت المحكمة العليا أكبر رسوم الجمركية.

ويجري تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة باستخدام المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تسمح للرئيس بفرض ضرائب استيراد وعقوبات أخرى ضد الدول التي يُثبت انخراطها في ممارسات تجارية "غير مبررة" أو "غير معقولة" أو "تمييزية".

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