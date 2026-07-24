غياب مفاجئ.. صفحة أفيخاي أدرعي تختفي من فيسبوك دون تفسير

اختفت الصفحة الرسمية للمتحدث السابق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، من منصة "فيسبوك"، دون إعلان رسمي يوضح أسباب ذلك، وجاء هذا التطور بعد أشهر من مغادرته منصبه وتعيين الرائدة إيلا واوية، المعروفة إعلاميًا بـ"الكابتن إيلا"، خلفًا له في تطور أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت منصة "فيسبوك" اختفاء الصفحة الرسمية لأفيخاي أدرعي، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب غيابها، في ظل عدم صدور أي توضيح من شركة "ميتا" أو من أدرعي نفسه.

وعلى مدار سنوات، استخدم أدرعي حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر بيانات ورسائل موجهة للجمهور الناطق بالعربية، متناولًا العمليات العسكرية الإسرائيلية ومواقف جيش الاحتلال، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط العربية.

ويُعد أفيخاي أدرعي من أبرز الوجوه الإعلامية لجيش الاحتلال، إذ التحق بالجيش عام 2001 وخدم في وحدة الاستخبارات 8200، قبل أن يتولى مسؤولية الإعلام الموجه للعالم العربي، ويتدرج في المناصب العسكرية حتى وصل إلى رتبة مقدم.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق إنهاء مهام أدرعي متحدثًا باللغة العربية، وتعيين الرائدة إيلا واوية، المعروفة باسم "الكابتن إيلا"، متحدثة جديدة باسم الجيش باللغة العربية خلفًا له.

وحتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية توضيحا بشأن أسباب اختفاء صفحة أدرعي من "فيسبوك"، ما أبقى ملابسات الأمر محل تكهنات وتساؤلات.