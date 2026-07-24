عثرت إحدى مراكب الصيد على جثمان الشاب سامح إبراهيم، بعد ساعات من غرقه في مياه شاطئ محافظة بورسعيد ، اليوم الجمعة، بينما واصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن الشاب أحمد سليمان، ابن محافظة الإسماعيلية، الذي تعرض للغرق هو الآخر بالتزامن مع اضطراب حالة البحر.

العثور على جثمان غريق بشاطئ بورسعيد.. والبحث يتواصل عن آخر

ونقلت سيارة الإسعاف جثمان الشاب سامح إبراهيم إلى المشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك عقب انتشاله من المياه والعثور عليه بواسطة إحدى مراكب الصيد.

وشهد شاطئ محافظة بورسعيد ارتفاعًا كبيرًا في الأمواج، بالتزامن مع شدة الرياح والتيارات المائية والهوائية، ما تسبب في غرق الشابين سامح إبراهيم وأحمد سليمان خلال تواجدهما بمياه البحر.

ونجحت جهود البحث في العثور على جثمان سامح إبراهيم، بينما كثفت فرق الإنقاذ عمليات تمشيط المياه والمناطق المحيطة بموقع غرق أحمد سليمان، في محاولة للعثور عليه.

وواصلت فرق الإنقاذ جهودها للبحث عن الغريق الثاني، وسط متابعة من أسرته والأهالي على شاطئ بورسعيد، بالتزامن مع استمرار اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج.