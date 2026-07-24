مدمن كحول.. القبض على شخص تعدى على أطفاله بالضرب في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى أحدهما يظهر خلاله أحد الأشخاص فى حالة عدم إتزان والآخر لذات الشخص حال قيامه بالتعدى على نجليه بالضرب بالإسكندرية.





بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر "زوجة الظاهر بمقطعى الفيديو" (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 18/ الجارى أثناء تواجدها بمسكنها قام زوجها بالتعدى على نجليهما (سن "12، 10") بالضرب لكونه دائم إحتساء المشروبات الكحولية ورفضه الإنفاق عليهم.

أمكن ضبط الظاهر بمقطعى الفيديو (موظف - مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.