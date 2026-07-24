أمير هشام يتخذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن نشر أي محتوى مسيء له

أعلن الإعلامي أمير هشام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن نشر الإساءات التي يتعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: أعلن أنني قد قمت بتوكيل محمد رشوان المحامي، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتقديم البلاغات الجنائية والمدنية ضد كل المتجاوزين في حقي وحق عائلتي، وذلك على خلفية ما تعرضت له من إساءات بالغة، وسب وقذف وتشهير، عبر المنشورات المنشورة على بعض الصفحات والقائمين عليها والحسابات المختلفة، فضلًا عن الرسائل التي وصلتني، والتي تتضمن تجاوزات يعاقب عليها القانون.



وأضاف هشام: أوؤكد انني أمارس عملي الإعلامي وفقاً للدستور والقوانين المنظمة للإعلام في جمهورية مصر العربية، ملتزمًا بميثاق الشرف الإعلامي، والأكواد المهنية للإعلام الرياضي الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومستمر في رسالتي بغض النظر عن أي تهديد او ترهيب، إلا أن ما تعرضت له تجاوز حدود النقد المباح، وتحول إلى إساءات شخصية ممنهجة، تتضمن عبارات سب وقذف وتشهير وتحريض، وهو أمر لن أسمح باستمراره، ولن أمر عليه مرور الكرام.

وعليه، فقد تم تكليف المستشار القانوني باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وملاحقة كل من يثبت تورطه أو اشتراكه أو تحريضه أو مساهمته في نشر أو إعادة نشر أو تداول أي محتوى مسيء أو تشهيري بحقي، مع المطالبة بكامل الحقوق القانونية والتعويضات المدنية المقررة.

وأوضح الإعلامي أمير هشام، أؤكد أن هذا الملف أصبح بالكامل أمام الجهات المختصة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، دون استثناء أو تهاون، حفاظًا على حقوقي وصونًا لكرامتي وسمعتي المهنية.