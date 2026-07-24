الاتحاد الأوروبي يتهم تيك توك بانتهاك القواعد الرقمية لحماية الأطفال

وجّهت المفوضية الأوروبية اتهامات رسمية لشبكة "تيك توك" بانتهاك "قانون الخدمات الرقمية" (DSA)، لعدم اتخاذها إجراءات كافية لحماية المستخدمين القاصرين على المنصة.

وأفادت المفوضية، في بيان اليوم الجمعة، بأن الإعدادات الافتراضية للحسابات تسمح للمراهقين بين سن 13 و15 عاماً بتغيير خصوصية حساباتهم من "خاصة" إلى "عامة" بسهولة، بينما تُترك حسابات الفئة العمرية (16-17 عاماً) متاح للجميع رؤية محتواها افتراضياً، مما يعرضهم لمخاطر التنكر والتنمر الإلكتروني والتواصل غير المرغوب فيه من البالغين.

وفي حال ثبوت هذه الانتهاكات وعدم تقديم المنصة حلولاً مرضية، قد تواجه شركة "بايت دانس" (ByteDance) المالك لـ "تيك توك" غرامات مالية تصل إلى 6% من إجمالي دخلها السنوي العالمي، إلى جانب إلزامها بإعادة تصميم إعدادات أمان القاصرين على المنصة.