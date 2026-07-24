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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد طرح ألبومه الجديد .. تفاصيل حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

عمرو دياب
عمرو دياب
محمد نبيل

بعد طرح ألبومه الجديد "حبيتك"، يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الجمعة الموافق 7 أغسطس المقبل، على مسرح "U Arena" بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "يلا ساحل" التي تستمر طوال موسم الصيف الحالي 2026.

ويأتي هذا الحفل ليكون أول ظهور جماهيري لعمرو دياب بعد إطلاق ألبومه الجديد، حيث ينتظر أن يقدم خلاله مجموعة من أغنيات الألبوم للمرة الأولى على المسرح، إلى جانب باقة من أبرز أعماله التي ارتبط بها جمهوره على مدار مسيرته الفنية.


وتزامنًا مع الحفل، يشهد اليوم نفسه إقامة حفل آخر بالساحل الشمالي للفنانة شيرين عبد الوهاب، ما جعل ليلة 7 أغسطس من أبرز ليالي صيف 2026 الفنية، وسط ترقب جماهيري كبير لكلا الحفلين.


على جانب أخر كتب تامر حسين عبر حسابه على «فيسبوك»: «دلوقتى بقيت شايف صورة تانية لشخص أنا معرفهوش، ومبادئ وقيم بتتهد قصادى فاكتفيت أنى أقفل الصفحة بكُل احترام وتقدير، وأحافظ ع الصورة الحلوة اللى كانت فى بالى من وأنا طفل»


وأضاف: «قررت أنسحب فى هدوء دون تجاوز ولا إساءة ولا تجربح، وكامل احترامى وتقديرى ربنا يوفقه ويكرمه بس خلاص، المواقف كاشفه، وأنا مش منافق».
 

وبعدها بدقائق حذف تامر حسين هذا المنشور بعد نشره، كما حذف كل المنشورات المتعلقة بألبوم عمرو دياب التى نشرها على صفحته.


 

حبيتك ألبوم حبيتك عمرو دياب

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