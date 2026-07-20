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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حسين: رامي صبري يعتقد ذهاب الأغاني المميزة دائما إلى عمرو دياب

تامر حسين
تامر حسين
تقى الجيزاوي

كشف الشاعر تامر حسين عن موقف جمعه بالفنان رامي صبري بعد انتهائه من أغنية «أنا مالي بيك»، مؤكدًا أن الأخير مازحه بشأن عدم عرضها على الهضبة عمرو دياب قبل أن تذهب إليه.

وقال تامر حسين، خلال استضافته في برنامج «On The Road» مع الإعلامي بلال العربي، إن رامي صبري علق على الأغنية قائلًا: «معقول الأغنية دي ما عرضتهاش الأول على عمرو دياب؟»، في إشارة إلى اعتقاده بأن الأغاني المختلفة غالبًا ما تذهب للهضبة.

وأوضح حسين أنه يتعامل بمبدأ ثابت في عمله، وهو أن الأغنية تُعرض أولًا على الفنان المقصود بها، ولا يعرضها على أي مطرب آخر قبل أن يحسم قراره، مؤكدًا أن الأغاني الناجحة في النهاية رزق لصاحبها.

وأشار تامر حسين إلى أن علاقته الفنية برامي صبري ممتدة منذ سنوات، إذ جمعهما أكثر من 40 أغنية، واصفًا إياه بأنه من أبرز المطربين الذين تعاون معهم.

وعلى جانب آخر، تطرق تامر حسين إلى الخلافات التي تشهدها الساحة الفنية، مؤكدًا أنها تؤثر فيه نفسيًا، لافتًا إلى أنه يفضل التريث قبل الرد على أي أزمة حتى لا يسيء إلى اسمه أو تاريخه، مضيفًا أن أغلب الخلافات تنشأ بين المقربين، وأن النجاح قد يثير الغيرة لدى البعض، مشددًا على أن من يخطئ علنًا يجب أن يعتذر بالطريقة نفسها. 

تامر حسين رامي صبري عمرو دياب

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