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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد خسارة 35 كيلو.. نجمة «اسمعني» ليديا جيمري تعود بإطلالة جديدة

بعد خسارة 35 كيلو.. نجمة «اسمعني» ليديا جيمري تعود بإطلالة جديدة ودراما تركية منتظرة
بعد خسارة 35 كيلو.. نجمة «اسمعني» ليديا جيمري تعود بإطلالة جديدة ودراما تركية منتظرة
أوركيد سامي

تستعد الممثلة التركية الشابة ليديا جيمري أوزشيشمان، التي عرفت لدى الجمهور من خلال شخصية "أمينة" في مسلسل «اسمعني»، للعودة إلى الساحة الفنية من جديد، وذلك عبر عمل درامي جديد، بعد فترة من الابتعاد عن الأضواء.

وخلال الأشهر الماضية، خطفت ليديا الأنظار بإطلالة مختلفة تمامًا، بعدما نجحت في خسارة نحو 35 كيلوغرامًا من وزنها، بفضل اتباع نظام غذائي متوازن والالتزام بممارسة الرياضة، وهو ما انعكس بشكل واضح على ملامحها وإطلالتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحدث صور الفنانة التركية على نطاق واسع، معبرين عن إعجابهم بالتغيير الكبير الذي حققته، مؤكدين أن مظهرها الجديد منحها حضورًا مختلفًا، وأشاد كثيرون بإصرارها وقوة إرادتها في الوصول إلى هذا التحول اللافت.

وعلى الصعيد الفني، تستعد ليديا لبدء مرحلة جديدة في مشوارها، بعدما انضمت رسميًا إلى فريق عمل المسلسل التركي الجديد «فتاة الزهور»، الذي يُعرض عبر منصة TOD، حيث تجسد خلال الأحداث شخصية "ميليس"، في دور يتوقع أن يحمل العديد من المفاجآت.

ويُعد «فتاة الزهور» من الأعمال التركية المنتظرة، ويتكون من 13 حلقة، وهو من تأليف وإخراج دينيز أكشاي، وتدور أحداثه حول شخصية "نيلوفر"، التي تقرر ترك حياتها العملية المليئة بالضغوط لتبدأ فصلًا جديدًا من حياتها، من خلال افتتاح مقهى ومتجر لبيع الزهور، سعيًا وراء الهدوء وتحقيق ذاتها.

ويشارك في بطولة العمل كل من هيلين كانديمير، وهاكان تشلبي، وييغيت يابجي، ويونس نارين، وغيزيم دنيزجي، ومينه سو شاهين، فيما تتراوح مدة الحلقة الواحدة بين 15 و20 دقيقة.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل خلال الفترة المقبلة، بعد انطلاق بروفات القراءة في يوليو 2026، على أن يستكمل فريق العمل التصوير في منتصف أغسطس، تمهيدًا لعرضه على منصة TOD.


https://www.instagram.com/p/DYPht-EiIKQ/?igsh=aWF0MmdwcWF4OHRj

ليديا جيمري اخبار الفن نجوم الفن

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