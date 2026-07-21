طلاب حاسبات ومعلومات الزقازيق يبتكرون منصتي لدعم تشخيص الأورام السرطانية وتقديم الخدمات الجامعية

اكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، أنه في إطار دعم جامعة الزقازيق للابتكار والتحول الرقمي وتشجيع المشروعات الطلابية ذات الأثر المجتمعي، وتحت إشراف الدكتورة أمل فاروق عميد كلية الحاسبات والمعلومات نجح فريق من طلاب الكلية في تطوير مشروع تخرج مبتكر بعنوان «BioPredict»، وذلك تحت إشراف الدكتورة حسناء رأفت، وهو منصة طبية ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساهمة في تحليل صور الأشعة والتقارير الطبية، بما يدعم الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ويساعد الأطباء في اتخاذ القرار الطبي بصورة أكثر دقة وسرعة.

وأضاف أنه يعتمد مشروع BioPredict على نموذجين مستقلين للذكاء الاصطناعي؛ الأول متخصص في تحليل صور الأشعة الطبية للكشف عن المؤشرات المرضية وتصنيف الأورام إلى حميدة أو خبيثة، بينما يتولى النموذج الثاني تحليل التقارير الطبية واستخراج المعلومات السريرية المهمة، ثم يتم دمج النموذجين لإنتاج تقرير نهائي أكثر دقة وموثوقية، مع توفير تفسير مرئي يساعد الطبيب في فهم أسباب التنبؤ.

وعلى محور آخر، قدم الطلاب مشروع SmartZone تحت إشراف الدكتور نبيل مصطفى، والدكتورة ياسمينا السيد علي، والذي تقوم فكرته على تصميم وتطوير منصة أكاديمية ذكية متكاملة (Smart University Platform) تُوحِّد جميع الخدمات الأكاديمية والإدارية داخل الجامعة في نظام رقمي واحد، يخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإدارة وشئون الطلاب. بحيث تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الذكية لتسهيل إدارة العملية التعليمية، وتحسين جودة الخدمات، ودعم اتخاذ القرار، مع تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.

وتتضمن المنصة مجموعة كبيرة من الأنظمة الذكية، أبرزها نظام الحضور الإلكتروني الآمن باستخدام QR Code وتقنيات التحقق من الموقع وهوية الجهاز، والمساعد الذكي للإجابة عن استفسارات الطلاب، بالإضافة إلى إدارة المقررات والجداول والدرجات والمدفوعات والاستبيانات وفرص التدريب والتوظيف، بما يدعم التحول الرقمي داخل الجامعات ويتوافق مع رؤية مصر 2030 لبناء الجامعات الذكية.

وأشار الدكتور خالد الدرندلي ، إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتشجع الطلاب على تقديم حلول علمية وتكنولوجية تخدم المجتمع، مشيدًا بما حققه طلاب كلية الحاسبات والمعلومات من مستوى علمي متميز يعكس جودة العملية التعليمية بالجامعة وقدرة أبنائها على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة تحديات حقيقية تدعم أهداف التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة أمل فاروق أن مشروعات الطلاب تمثل نموذجًا متميزًا لمشروعات التخرج التطبيقية التي تجمع بين المعرفة الأكاديمية والابتكار التقني، مؤكدة حرص الكلية على إعداد خريجين قادرين على تصميم حلول ذكية تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في دعم مختلف القطاعات، من خلال توظيف أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي.