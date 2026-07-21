إزالة 15 حالة تعد بالبناء المخالف بمساحة 2260 متراً بمختلف مراكز ومدن الشرقية

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة اليقظة التامة ورفع درجة الإستعداد القصوى بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، لإحباط أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكداً على ضرورة " الضرب بيد من حديد " ضد كل من يحاول إرتكاب تجاوزات بالبناء العشوائي أو مخالفة القانون.

وفي هذا الإطار، كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، حملاتها لرصد وإزالة في المهد لكافة التعديات المخالفة وفرض سيادة القانون ، حيث نجحت في التعامل الفوري مع عدد من مخالفات البناء والتعديات وإزالتها في المهد ففي مركز الزقازيق تم إزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة قيراطين بنطاق عزبة الزعفرانية بعرب الحصة التابعة للوحدة المحلية ببردين، حيث تمت الإزالة كلياً وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف شعبان أبو الفتوح رئيس المركز.

وفي مركز بلبيس تم إزالة ٤ حالات بناء مخالف بمساحة إجمالية ٧١٠ متراً بنطاق الوحدة المحلية بغيتة: تمثلت في إزالة سور بالدبش الأبيض بطول ٦٠ متراً و الثانية عبارة عن ازالة مبنى بالدبش الأبيض على مسطح ١٠٠ متراً بنطاق الروضه الغربية ، والثالثة عبارة عن إزالة سور من الطوب الاحمر والأعمدة حديدية بمساحة ٢٠٠ متر بنطاق قرية غيتة ،والرابعة عبارة عن فك و إزالة شدة من الحديد جارى صبها لعمل سور بمساحة ٣٥٠ متراً .

كما تم إزالة ٢ حالة بناء مخالف بمساحة إجمالية ٤٢٠ متراً بنطاق الوحدة المحلية كفر ايوب سليمان: تمثلت في فك وإزالة شدة خشبية لسقف الدور الثاني علوي على مساحة ١٢٠ متراً و الثانية عبارة عن إزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة ٣٠٠ متر وتم إزالة ٢ حالة بناء مخالف بمساحة إجمالية ١٤٠ متراً بنطاق الوحدة المحلية بأولاد سيف : تمثلت في إزالة سور بالدبش الابيض على مساحة ٤٠ متراً بنطاق قرية أولاد مهنا ،والثانية عبارة عن إزالة طوالة مواشى على مساحة ١٠٠ متر بقرية الروضة.

شدد محافظ الشرقية على إستمرار اليقظة التامة على مدار الساعة لضمان منع أي محاولات للتعدي على الأراضي أو الشروع في أعمال إنشائية، مؤكداً التعامل بكل حزم مع المخالفين لفرض هيبة الدولة وحماية الرقعة الزراعية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة ومنع أي محاولات للخروج عن القانون في مهدها.