إنقاذ طرف مريض بمستشفى أبوحماد المركزي بعد إصابته بكسور متعددة إثر حادث سير

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفريق الطبي بقسم العظام بمستشفى أبو حماد المركزي، بقيادة الدكتور محمود موسى، وبمشاركة الدكتور محمد خليفة، والدكتور أحمد رمضان، أطباء العظام، والدكتور ضياء أخصائي التخدير نجح في إجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ الطرف السفلي لمريض تعرض لحادث سير، أسفر عن إصابته بكسر مفتوح بالساق، وكسر بعظمة الفخذ، وعدم استقرار بمفصل الركبة، في نجاح طبي جديد يدل على كفاءة الفرق الطبية والتطور المستمر الذي تشهده خدمات جراحات العظام بمستشفيات الصحة بالشرقية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن التعامل مع الإصابات الناتجة عن الحوادث، خاصة التي تتضمن كسوراً متعددة ومفتوحة، يحتاج إلى سرعة في التشخيص ودقة في التدخل الجراحي، مشيداً بأداء الفريق الطبي بمستشفى أبو حماد المركزي، والذي نجح في إنقاذ الطرف المصاب والحفاظ عليه، مؤكداً أن ذلك يترجم ما وصلت إليه مستشفيات الصحة بالمحافظة من تطور في مستوى الخدمات الطبية التخصصية.

وأضاف محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، أن المريض حضر إلى مستشفى أبو حماد المركزي إثر تعرضه لحادث سير، وبالفحص الطبي وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة تبين إصابته بكسر مفتوح بالساق، وكسر بعظمة الفخذ، مع عدم استقرار بمفصل الركبة، وتم إجراء العملية الجراحية وتثبيت كسر الفخذ باستخدام مسمار نخاعي مجوف، وتثبيت كسر الساق باستخدام جهاز الإليزاروف، وقد تكللت الجراحة بفضل الله بالنجاح، وتحسنت الحالة الصحية للمريض، وغادر المستشفى بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير إلى الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة صفاء حمدي مدير عام الصيدلة، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد نورالدين مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، والدكتور أحمد العريني مدير مستشفى أبو حماد المركزي، ولجميع الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة المشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة والمتميزة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمحافظة الشرقية.