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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الشرقية يضبط 7 آلاف لتر مواد بترولية قبل تهريبها سوق سوداء بمنيا القمح

تموين الشرقية
تموين الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحطات الوقود، لضبط المخالفات والتصدي لكافة صور التلاعب بالمواد البترولية والسلع، حفاظًا على حقوق المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية شنت حملة تموينية مكبرة بدائرة مركز منيا القمح، برئاسة المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة، وأسفرت الحملة عن تحرير (٣) محاضر.

وأشار إلي أنه تم تحرير محضر ضد محطة تموين سيارات لتجميع (٤١٨٣ لتر) سولار و(١٦٤٨ لتر) بنزين ٩٢ بالمخالفة وتحرير محضر ضد محطة تموين سيارات للتصرف في (١٩٠٠ لتر) بنزين ٩٢ وتحرير محضر ضد محل أعلاف لحيازته (١٤) شيكارة ذرة بدون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الشرقية محافظ الشرقية الحملات التموينية ومحطات الوقود بالمواد البترولية

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