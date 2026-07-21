بعد قرار الرحيل.. محمد رياض يكشف ما دفعه للاستمرار في رئاسة المهرجان القومي للمسرح

كشف الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، تفاصيل استمراره في رئاسة المهرجان، موضحًا أنه كان قد اتخذ قرارًا بالرحيل بعد انتهاء فترة رئاسته، قبل أن يتم إقناعه بمواصلة المهمة.

وقال محمد رياض خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الـ19 من المهرجان القومي للمسرح المصري، إنه كان يشعر بأنه أدى دوره على أكمل وجه بعد ثلاث سنوات من العمل، وكان قد قرر عدم الاستمرار، إلا أن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة الأسبق، طلب منه مواصلة رئاسة المهرجان.

وأضاف محمد رياض: أنه شعر بعد ذلك بأن هناك أهدافًا وأفكارًا لم تكتمل بعد، مشيرًا إلى رغبته في استكمال خطط تطوير المهرجان والوصول بفعالياته إلى مختلف المحافظات، إلى جانب استمرار الورش التي تهدف إلى دعم التنوع المسرحي.

وأشار محمد رياض أن الدورة الجديدة تشهد مشاركة أكثر من 2000 شخص، مؤكدًا أن المهرجان يسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة، سواء من خلال العروض أو الورش والفعاليات المختلفة.

وأوضح محمد رياض أن فكرة إقامة عروض القراءة المسرحية تأتي ضمن محاولات تقديم النصوص للجمهور بشكل مختلف، خاصة أنها لا تحتاج إلى إمكانيات إنتاجية ضخمة، لكنها تتيح فرصة للتعرف على أعمال مسرحية متنوعة.