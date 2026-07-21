قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلاب حاسبات ومعلومات الزقازيق يبتكرون منصتي لدعم تشخيص الأورام السرطانية وتقديم الخدمات الجامعية
تأجيل دعاوى مؤخر صداق ومتعة طليقة الفنان بيومي فؤاد
جيش الاحتلال ينسحب من زوطر الغربية بالنبطية.. والجيش اللبناني يبدأ الانتشار
الخميس الحاسم في الجبلاية.. 4 قرارات مصيرية على طاولة اتحاد الكرة
موقف القطاع الخاص من إجازة ثورة 23 يوليو
مصدر عسكري إيراني: قواتنا تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز
عمولة وكيل محمد صلاح تعطل مفاوضات انتقال الفرعون إلى بشكتاش.. عايز كام؟
حسابات استراتيجية خاطئة.. هشام البقلي: استهداف دول الخليج ينذر بتوسيع الصراع الإقليمي
من المجد إلى العاصفة.. شجار نهائي كأس العالم يهدد الأرجنتين بعقوبات قاسية
عملنا كمين لـ الأهلي.. المغرب الفاسي يكشف تفاصيل انتقال بنجديدة لـ المارد الأحمر
فينيسيوس جونيور يفاجئ الجماهر.. تقارير تكشف خضوعه لعملية تجميل
وزير التخطيط يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون التنموي وجهود الإصلاح الاقتصادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية، اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026، حالة من الاستقرار، بالتزامن مع متابعة المستثمرين والمستهلكين لتحركات المعدن النفيس في الأسواق العالمية، وسط ترقب للتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على الأسعار.

وسجلت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 6668 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 5835 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

عيار 18: 5001 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 46680 جنيهًا.

وتختلف الأسعار النهائية للمشغولات الذهبية من محل صاغة إلى آخر، وفقًا لقيمة المصنعية والضريبة والدمغة، بينما تتأثر أسعار الذهب محليًا بحركة السعر العالمي للأوقية، إلى جانب سعر صرف الدولار والعرض والطلب داخل السوق المصرية.

عوامل تسعير الذهب 

تعتمد أسعار الذهب على مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر بشكل مباشر في حركة المعدن النفيس محليًا وعالميًا. 

ويأتي في مقدمة هذه العوامل سعر الذهب في البورصات العالمية، حيث يؤدي ارتفاع أو انخفاض سعر الأوقية إلى انعكاس مباشر على أسعار الذهب في الأسواق المحلية. كما يلعب سعر صرف الدولار أمام الجنيه دورًا رئيسيًا، نظرًا لاعتماد السوق المصرية على التسعير العالمي المقوم بالدولار.

وتتأثر أسعار الذهب أيضًا بقرارات البنوك المركزية، وعلى رأسها أسعار الفائدة التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، بينما يدعم خفض الفائدة الطلب عليه. كما تؤثر معدلات التضخم، وحجم الطلب العالمي على الذهب، والتوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، في زيادة الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا لحفظ القيمة.

وعلى المستوى المحلي، تدخل تكلفة المصنعية والضريبة والدمغة ضمن السعر النهائي للمشغولات الذهبية، وتختلف من محل صاغة إلى آخر بحسب نوع المشغولات والشركة المنتجة، وهو ما يجعل سعر الشراء للمستهلك أعلى من السعر المعلن للجرام الخام.

أسعار الذهب سعر الذهب سعرالذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

منتخب مصر

قفز 5 مراكز.. تصنيف منتخب مصر بعد انتهاء كأس العالم

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

موتيسبي

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

فوك رازوفيتش

تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟

فوك رازوفيتش

بعد توليه قيادة الزمالك.. ماذا قدم فوك رازوفيتش في آخر محطاته التدريبية؟

سعر الجنيه الذهب

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

ترشيحاتنا

لدغة الحشرات

قبل وفاته.. هاني الناظر يكشف أفضل طريقة للتعامل مع قرص الحشرات في الصيف

طاجن لسان العصفور

طريقة عمل طاجن لسان العصفور بالكبد

الشاب ووالده

كان بيخاف أعدي الشارع .. شاب يودع والده بكلمات تُبكي القلوب: مش عارف أكمل حياتي من بعده

بالصور

بفستان محتشم.. زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الأنظار من حفل زفاف شقيقتها

بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها

درة تثير الجدل بفستان صيفي لافت

درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت

أبيض X أسود.. صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد