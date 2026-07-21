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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تعثر صفقة أكرم توفيق.. طلب جديد من عموتة في الأهلي

الحسين عموتة
الحسين عموتة
القسم الرياضي

طلب المغربي حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إدارة الكرة بالنادي تدعيم خط وسط الفريق بصفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جاء طلب الحسين عموتة رغم نجاح القلعة الحمراء في ضم علي محمود قادمًا من صفوف نادي إنبي.
وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن عموتة أبلغ مسؤولي لجنة التعاقدات برغبته في إضافة لاعب وسط دفاعي آخر، مؤكدًا أن الموسم الجديد سيشهد ضغطًا كبيرًا في المباريات على المستويين المحلي والقاري، وهو ما يتطلب وجود أكثر من عنصر مميز في مركز الارتكاز.

وأضاف المصدر أن المدير الفني يرى أن وجود بدائل قوية في وسط الملعب سيكون عاملًا مهمًا للحفاظ على المستوى الفني للفريق، خاصة مع المنافسة على جميع البطولات، ورغبته في تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين لتجنب الإجهاد والإصابات.

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة عرضت على عموتة أكثر من اسم لاختيار الأنسب، يأتي في مقدمتهم حامد عبدالله، لاعب وسط إنبي، إلى جانب أدهم حامد، لاعب وسط بتروجت، حيث يجرى تقييم الملف الفني للاعبين قبل حسم القرار النهائي بشأن الصفقة الجديدة.
وأشار المصدر إلى أن المفاوضات مع أكرم توفيق، لاعب نادي الشمال القطري، تعثرت خلال الأيام الماضية بسبب المقابل المادي المطلوب لإتمام الصفقة، وهو ما دفع إدارة الأهلي إلى فتح خطوط تفاوض مع بدائل أخرى لتلبية طلبات المدير الفني.
وأكد المصدر أن عموتة منح إدارة الكرة الضوء الأخضر لحسم التعاقد مع اللاعب الذي تتوافر فيه المواصفات الفنية المطلوبة، وفي مقدمتها القوة البدنية، والقدرة على استخلاص الكرة، وبناء الهجمات من الخلف، بالإضافة إلى امتلاك الخبرة الكافية للتعامل مع ضغط المباريات.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يسعى لحسم ملف تدعيم خط الوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يكتمل قوام الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة أن الجهاز الفني يرغب في بدء فترة الإعداد بالقائمة النهائية دون تأجيل أي من الصفقات المطلوبة.

الأهلي انبي الحسين عموتة الدوري المصري حامد عبدالله

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