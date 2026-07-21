كيف يتحرك الأهلي لحماية إمام عاشور من إغراءات الدوري السعودي؟

بدأ النادي الأهلي تحركًا سريعًا لحسم أحد أهم ملفاته قبل انطلاق الموسم الجديد بعدما تصاعدت التكهنات بشأن مستقبل إمام عاشور في ظل الاهتمام الجاد من نادي الاتحاد السعودي بالحصول على خدمات لاعب الوسط الدولي عقب المستويات اللافتة التي قدمها مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

ولا تنظر إدارة القلعة الحمراء إلى إمام عاشور باعتباره مجرد لاعب ضمن القائمة بل تعتبره أحد الأعمدة الرئيسية في مشروع الفريق خلال السنوات المقبلة وهو ما دفعها إلى وضع خطة متكاملة لإغلاق الباب أمام أي محاولات لاستقطابه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد يشعل المنافسة

ارتفعت أسهم إمام عاشور بشكل كبير بعد ظهوره المميز في كأس العالم حيث كان أحد أبرز نجوم منتخب مصر بعدما سجل هدفين مؤثرين أمام بلجيكا وأستراليا وأسهم بصورة مباشرة في المسيرة التاريخية للفراعنة خلال البطولة.

هذا التألق لم يمر مرور الكرام إذ دخل الاتحاد السعودي على خط المفاوضات وعرض على اللاعب عقدًا ماليًا ضخمًا يتضمن راتبًا سنويًا يقترب من أربعة ملايين دولار في واحدة من أقوى المحاولات لضم لاعب مصري خلال السنوات الأخيرة.

ويمثل العرض السعودي إغراءً كبيرًا خاصة في ظل الطفرة المالية التي يشهدها دوري روشن والتي دفعت العديد من النجوم إلى الانتقال للمسابقة خلال المواسم الماضية.

خطة الأهلي تبدأ من العقد الجديد

في المقابل لم تنتظر إدارة الأهلي تطورات المفاوضات وبدأت بالفعل إعداد خطة للحفاظ على نجمها الأول.

وبحسب مصادر مقربة من النادي فإن الإدارة تستهدف تمديد عقد إمام عاشور لمدة عامين إضافيين ليظل مرتبطًا بالأهلي حتى صيف 2030 بدلاً من انتهاء عقده الحالي في 2028.

ولا يقتصر الأمر على زيادة مدة التعاقد فقط بل يشمل أيضًا إعادة هيكلة العقد المالي بالكامل بما يتناسب مع مكانة اللاعب داخل الفريق.

راتب قياسي وحوافز إضافية

وضعت إدارة الأهلي تصورًا جديدًا لعقد إمام عاشور يتضمن رفع راتبه السنوي إلى ما بين 25 و30 مليون جنيه ليصبح ضمن أعلى اللاعبين أجرًا داخل الفريق.

كما تتضمن الخطة منح اللاعب مجموعة من الامتيازات التسويقية والإعلانية من خلال مشاركته في الحملات الدعائية الخاصة برعاة النادي بما يرفع من إجمالي دخله السنوي ويقلل الفارق مع العروض الخارجية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة جديدة يتبعها الأهلي للحفاظ على نجومه عبر توفير مصادر دخل إضافية بعيدًا عن الراتب الأساسي.

رسالة واضحة للاعب

لا تقتصر تحركات الأهلي على الجانب المالي فقط بل تسعى الإدارة أيضًا إلى توجيه رسالة واضحة لإمام عاشور مفادها أنه يمثل حجر الأساس في المشروع الفني للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويحظى اللاعب بثقة كبيرة من الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة الذي يرى أن إمام عاشور سيكون أحد أهم مفاتيح اللعب في الموسم الجديد سواء على المستوى المحلي أو القاري.

كما تدرك الإدارة أن الحفاظ على العناصر الأساسية أصبح ضرورة في ظل التحديات التي تنتظر الفريق وفي مقدمتها المنافسة على لقب الدوري واستعادة دوري أبطال أفريقيا إلى جانب الارتباطات القارية والدولية المقبلة.

لماذا يتمسك الأهلي بإمام عاشور؟

أصبح إمام عاشور خلال الفترة الأخيرة أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في الكرة المصرية بفضل قدراته البدنية الكبيرة وتنوع أدواره داخل الملعب إلى جانب مساهماته التهديفية وصناعته للفارق في المباريات الكبرى.

كما أن تألقه مع منتخب مصر في كأس العالم منح اللاعب قيمة فنية وتسويقية أكبر وهو ما يفسر الاهتمام المتزايد من أندية خارجية بالحصول على خدماته.

وترى إدارة الأهلي أن التفريط في لاعب بهذه المواصفات لن يكون قرارًا سهلًا خاصة أن تعويضه في سوق الانتقالات سيكون مهمة معقدة سواء من الناحية الفنية أو المالية.

الحسم ينتظر قرار اللاعب

ورغم التحركات المكثفة من جانب الأهلي يبقى القرار النهائي مرهونًا بموقف إمام عاشور نفسه الذي لم يحسم مستقبله بشكل رسمي حتى الآن.

وفي الوقت الذي يواصل فيه الاتحاد السعودي محاولاته لإقناع اللاعب بخوض تجربة جديدة في دوري روشن تسابق إدارة الأهلي الزمن لإنهاء ملف التجديد وإغلاق باب التكهنات قبل انطلاق الموسم.