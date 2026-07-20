اتحاد جدة يتقدم بعرض لضم إمام عاشور.. والأهلي يتمسك بمقابل مالي أكبر

كشف الإعلامي خالد طلعت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن نادي اتحاد جدة السعودي تقدم بعرض للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إمام عاشور

وأوضح خالد طلعت أن العرض المقدم من اتحاد جدة تبلغ قيمته 6 ملايين دولار للنادي الأهلي، إلى جانب راتب سنوي يصل إلى 4 ملايين دولار للاعب، في محاولة لإقناع الطرفين بإتمام الصفقة.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي رفضت العرض المقدم، وتمسكت بالحصول على مقابل مالي أعلى للاستغناء عن إمام عاشور، في ظل تمسك النادي باستمرار اللاعب باعتباره أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق.