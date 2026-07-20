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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ديشامب يكشف كواليس رحيله عن فرنسا: لم أعد أستطيع التنفس داخل الاتحاد

ديشامب
ديشامب
إسراء أشرف

فتح ديدييه ديشامب، المدير الفني السابق لمنتخب فرنسا، ملف رحيله عن "الديوك"، كاشفًا عن أجواء متوترة عاشها داخل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن بيئة العمل أصبحت غير مناسبة للاستمرار.

وذكرت شبكة RMC Sport أن العلاقة بين ديشامب ومسؤولي الاتحاد شهدت تدهورًا ملحوظًا منذ تولي فيليب ديالو رئاسة الاتحاد، حيث شعر المدرب الفرنسي بتراجع الدعم الذي كان يحظى به، بالتزامن مع تصاعد الانتقادات المتعلقة بأسلوب لعب المنتخب.

ورغم أن ديشامب كان قد جدد عقده حتى عام 2026، فإن الأوضاع داخل الاتحاد دفعته إلى إعلان رحيله عقب نهاية كأس العالم، خاصة بعدما بدأ مسؤولو الاتحاد في مناقشة ملف المدرب الجديد بشكل علني، وهو ما اعتبره إشارة إلى تراجع الثقة في مشروعه.

وأضاف التقرير أن الخلافات لم تقتصر على الجانب الفني، بل امتدت إلى ملفات تنظيمية داخل معسكر المنتخب خلال كأس العالم، من بينها رفض الاتحاد في البداية توفير وحدة علاج بالتبريد لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة في الولايات المتحدة، قبل التراجع عن القرار بعد تدخل كيليان مبابي.

كما أثارت بعض القرارات الإدارية استياء اللاعبين والجهاز الفني، من بينها طريقة تنظيم سفر مسؤولي الاتحاد وعائلات اللاعبين، إلى جانب أزمة المكافآت، بعدما قرر الاتحاد صرفها فقط في حال بلوغ المنتخب الدور نصف النهائي، وهو القرار الذي اعترض عليه مبابي خلال اجتماع مع مسؤولي الاتحاد.

وأشار التقرير إلى أن العلاقات بين الجهاز الفني ومسؤولي الاتحاد وصلت إلى مرحلة شديدة التوتر خلال البطولة، وسط خلافات متكررة بين ديشامب وبعض القيادات الإدارية، وهو ما جعل المدرب الفرنسي يصف الأجواء بأنها "لم تعد قابلة للتنفس"، قبل أن يقرر إسدال الستار على مسيرته مع المنتخب بعد سنوات شهدت العديد من النجاحات والإنجازات.

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