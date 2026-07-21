باريديس يواجه شبح الإيقاف بعد أحداث نهائي كأس العالم.. وعقوبات محتملة على الأرجنتين

ألقت أحداث ما بعد صافرة نهاية نهائي كأس العالم 2026 بظلالها على تتويج منتخب إسبانيا باللقب، بعدما شهدت المباراة التي انتهت بفوز "لاروخا" على الأرجنتين بهدف دون رد، مشادات واشتباكات بين لاعبي المنتخبين.

وكان لياندرو باريديس، لاعب منتخب الأرجنتين، أبرز المتورطين في الأحداث، بعدما دخل في مشادة مع عدد من لاعبي إسبانيا، عقب احتفالات التتويج.

وبدأت الواقعة باشتباك بين ناهويل مولينا ورودري، حيث أظهرت اللقطات قيام الظهير الأرجنتيني بدفع قائد المنتخب الإسباني أثناء توجهه للاحتفال، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهة جماعية شارك فيها عدد من اللاعبين.

وشهدت الواقعة احتكاكًا بين باريديس وإريك جارسيا، قبل أن يتدخل جافي للاعتراض على تصرفات اللاعب الأرجنتيني، ليتعرض هو الآخر للدفع، ما دفع حكم المباراة إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه باريديس عقب صافرة النهاية.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن لوائح الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على إيقاف أي لاعب يرتكب سلوكًا عنيفًا لمدة لا تقل عن ثلاث مباريات، وتشمل العقوبات حالات الاعتداء بالضرب أو الركل أو الدفع أو أي تصرف غير رياضي تجاه المنافسين.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار النهائي سيصدر عن الهيئات التأديبية التابعة لـ"فيفا"، وفي حال توقيع العقوبة، سيتم تنفيذها خلال أول مباريات رسمية يخوضها منتخب الأرجنتين.

كما أوضحت أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد يواجه غرامة مالية، بسبب تصرفات عدد من لاعبي المنتخب خلال مراسم التتويج، بعدما أظهرت اللقطات عدم تفاعلهم مع المنصة الرئيسية أثناء تسليم المنتخب الإسباني كأس البطولة، وهو ما قد يُصنف ضمن السلوك غير الرياضي وفقًا للوائح المنظمة للبطولة.