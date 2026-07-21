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سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 21 يوليو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 21 يوليو

أسعار الريال والدينار اليوم
أسعار الريال والدينار اليوم
علياء فوزى

شهدت أسعار العملات العربية في مصر، استقرارا، بداية اليوم، وخلال السطور التالية نرصد حركة شراء وبيع العملات مقابل الجنيه  اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 وفقا لآخر تحديثات الموقع الالكتروني للبنك الأهلي.

أسعار العملات العربية في مصر  اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026:

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026:

سعر الشراء:161.15جنيه.

سعر البيع: 166.26جنيه.

سجل سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء  21 يوليو 2026 نحو:

سعر الشراء:13.55جنيه.

سعر البيع: 13.61جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء  21 يوليو 2026 لنحو:

سعر الشراء:12.88جنيه.

سعر البيع: 14.92جنيه.

بلغ  سعر الريال القطرى مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء  21 يوليو 2026:

سعر الشراء:12.95جنيه.

سعر البيع: 14.04جنيه.

وسجل سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء  21 يوليو 2026 نحو:

سعر الشراء:71.14جنيه.

سعر البيع: 72.21 جنيه.

الدينار الأعلى عربيًا وعالميًا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميًا، ويُعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي.

فيما تُعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبًا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديدة في القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي. 

أسعار العملات العربية سعر الدينار الكويتي سعر الريال السعودى سعر الدرهم الإماراتي الجنيه المصري

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