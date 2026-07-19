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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية بمصر رسميا في ختام تعاملات الأحد

أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر
أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر
علياء فوزى

صعدت أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، وخلال السطور التالية نرصد حركة شراء وبيع العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي خلال ختام  تعاملات اليوم الأحد  19 يوليو 2026.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد 19 يوليو 2026:

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19 يوليو 2026:

سعرالشراء: 165.97جنيه.

سعر البيع: 166.48 جنيه.

صعد سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الأحد  19 يوليو 2026:

سعر الشراء: 13.59جنيه.

سعر البيع: 13.63جنيه.

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد  19 يوليو 2026:

سعر الشراء: 13.57جنيه.

سعر البيع: 13.61جنيه.

بلغ  سعر الريال القطرى مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد  19 يوليو 2026:

سعر الشراء: 13.99جنيه.

سعر البيع: 14.04جنيه.

وصل سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد  19 يوليو 2026:

سعر الشراء: 71.91 جنيه.

سعر البيع: 72.32جنيه.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 19 يوليو 2026:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد  19 يوليو 2026:

سعر الشراء: 51.06 جنيه.

سعر البيع: 51.20 جنيه.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد  19 يوليو 2026:

سعر الشراء: 58.41 جنيه.

سعر البيع: 56.57 جنيه.

وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد  19 يوليو 2026:

سعر الشراء: 68.69 جنيه.

سعر البيع: 68.89 جنيه.

سجل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد  19 يوليو 2026:

سعر الشراء: 63.22 جنيه.

سعر البيع: 63.43 جنيه.

وصل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد  19 يوليو 2026:

سعر الشراء: 7.53جنيه.

سعر البيع: 7.55جنيه.

بلغ سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد  19 يوليو 2026:

سعر الشراء: 31.44 جنيه.

سعر البيع: 31.53 جنيه.

أسعار العملات العربية والأجنبية أسعار العملات العربية سعر الدينار الكويتي سعر الدرهم الإماراتي أسعار العملات الأجنبية سعر الدولار الأمريكي

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