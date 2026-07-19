تغطية خاصة| تكريم بطلي إنقاذ أسرة من سيارة غارقة بالغربية

قدمت مذيعه صدى البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تغطية خاصة بتفاصيل تكريم بطلي إنقاذ أسرة من سيارة غارقة بالغربية حيث تحول شاب من أبناء محافظة الغربية إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما خاطر بحياته وقفز إلى مياه ترعة القاصد لإنقاذ أسرة احتجزت داخل سيارة ملاكي سقطت في المياه إثر حادث تصادم على الطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، في موقف إنساني لاقى إشادة واسعة من المواطنين.

شهد الطريق الزراعي بالقرب من قرية دفرة التابعة لمركز طنطا حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، أسفر عن سقوط إحدى السيارتين في مياه ترعة القاصد، بينما كانت بداخلها أسرة، الأمر الذي دفع الشاب أحمد مجدي ندا البنا، من قرية إبشواي التابعة لمركز قطور، إلى القفز فورا في المياه لمحاولة إنقاذ مستقليها.