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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الحق قبل غلق الباب.. أسعار ومساحات ونظام سداد شقق تعاونيات الإسكان

شقق الإسكان
شقق الإسكان
قسم الخدمات

أعلنت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، عن طرح جديد يضم 314 وحدة سكنية بمواقع متميزة بمشروعات الهيئة في عدد من المدن الجديدة، تشمل: القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، 15 مايو، السويس، بورسعيد، والعريش.

ويأتي هذا الطرح لتلبية احتياجات المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الباحثين عن سكن ملائم وميسر بنظام التقسيط المريح.

 تفاصيل وأسعار ومساحات الوحدات

وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل وأسعار ومساحات الوحدات المطروحة في مدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة طبقا لكراسات الشروط.

تفاصيل حجز شقق الإيجار التمليكي لمحدودي ومتوسطي الدخل

شقق 6 أكتوبر

فبالنسبة لمواصفات ومساحات شقق 6 أكتوبر، أوضحت كراسة الشروط أن الوحدات السكنية المتاحة تُسلم بنظام "نصف تشطيب" بينما تتراوح مساحات الشقق ما بين 70 و115 متراً، كما تشتمل كل وحدة سكنية على حصة مخصصة في الجراج الخاص بالمبنى، وحددت الهيئة سعر المتر ليبدأ في وحدات 6 أكتوبر من18  ألف جنيه.

لؤلؤة القاهرة الجديدة

شقق الإيجار التمليكي 2026

وحول كراسة الشروط لوحدات مشروع "لؤلؤة القاهرة الجديدة" (التجمع الخامس)، فحددت الهيئة سعر المتر الموحد لجميع الوحدات المطروحة في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بقيمة 25 ألف جنيه  "نصف تشطيب" أيضا، وجاءت تفاصيل المساحات والأسعار الإجمالية على النحو التالي:

•           الوحدة مساحة 123 متراً مربعاً:

o          إجمالي القيمة: 3 ملايين و750 ألف جنيه.

o          مقدم جدية الحجز: 307 آلاف و500 جنيه.

•           الوحدة مساحة 129 متراً مربعاً:

o          إجمالي القيمة: 3 ملايين و225 ألف جنيه.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 2026 الطرح الجديد والأوراق المطلوبة للحجز

o          مقدم جدية الحجز: 322 ألفاً و500 جنيه (أو ما يعادل نسبة الحجز المقررة كدفعة أولى).

•           الوحدة مساحة 152 متراً مربعاً:

o          إجمالي القيمة: 3 ملايين و800 ألف جنيه.

o          مقدم جدية الحجز: 380 ألف جنيه.

ويلتزم المتقدم بسداد نسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50% من إجمالي قيمة الوحدة كدفعة جدية حجز واستكمال حتى موعد الاستلام، ويتم تقسيط المبلغ المتبقي من قيمة الوحدة على فترات سداد مرنة تبلغ 5 سنوات أو 7 سنوات.

تسهيلات حجز شقق الإسكان.. ووحدات للإيجار تناسب الجميع| اعرف التفاصيل

كما تمنح الهيئة ميزة للمواطنين الراغبين في السداد الفوري (كاش)؛ حيث تُتيح لهم إمكانية اختيار الشقة المفضلة بأنفسهم (تحديد الموقع، الدور، والاتجاه المفضل) دون الدخول في نظام القرعة العلنية.

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