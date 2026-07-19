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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

التعليم العالي تعلن بدء تسجيل اختبارات القدرات 2026.. المواعيد والشروط والخطوات

التنسيق
التنسيق
قسم الخدمات

​في خطوة هامة لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز اختبارات قبيل الالتحاق بها، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات لعام 2026، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي للتيسير على الطلاب وأسرهم.

​الخريطة الزمنية لاختبارات القدرات 2026

​حددت الوزارة جدولاً زمنياً واضحاً لعمليات التسجيل وأداء الاختبارات لضمان تنظيم العملية بسلاسة:

تنسيق الكليات 2023
  1. ​فتح باب التسجيل: يبدأ من اليوم 17 يوليو 2026.
  2. ​انطلاق الاختبارات: تبدأ أعمال الاختبارات الفنية والعملية في 19 يوليو 2026.
  3. ​آخر موعد للتسجيل: يغلق باب الحجز الإلكتروني في 6 أغسطس 2026.

​الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات هذا العام

و​تشمل قائمة الكليات والمعاهد التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات ما يلي:

  1. ​علوم الرياضة
  2. ​التربية الفنية (بالزمالك - جامعة العاصمة، وجامعة المنيا)
  3. ​التربية الموسيقية (بالزمالك - جامعة العاصمة)
توقعات تنسيق الكليات 2023 – 2024
  1. ​الفنون التطبيقية (العاصمة، دمياط، بنها، بني سويف، طنطا، دمنهور)
  2. ​الفنون الجميلة (شعبتي فنون وعمارة)

​خطوات التسجيل والسداد (دليلك خطوة بخطوة)

و​تتم كافة الإجراءات إلكترونياً بالكامل تماشياً مع خطة التحول الرقمي للدولة:

أولاً: التسجيل الإلكتروني

  1. ​الدخول إلى موقع التنسيق الرسمي: tansik.digital.gov.eg.
  2. ​إدخال البيانات الأساسية للطالب باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالثانوية العامة.

ثانياً: آلية السداد

  1. ​يتم دفع الرسوم المقررة إلكترونياً فقط.
  2. ​يتاح السداد عبر بطاقات الدفع الإلكترونية أو من خلال منافذ السداد المعتمدة.
تنسيق الكليات 2022

ثالثاً: ما بعد التسجيل

  1. ​يجب على الطالب طباعة إيصال الحجز بعد إتمام العملية.
  2. ​الاحتفاظ بالإيصال لمعرفة الموعد والمكان المحدد لأداء الاختبار بدقة.

​الأوراق والمستندات المطلوبة عند التوجه للاختبار

و​على الطلاب تجهيز الأوراق التالية وتسليمها للكلية يوم الاختبار:

  • ​رقم الجلوس الخاص بالثانوية العامة + صورة منه.
  • ​صورة شخصية للطالب.
  • ​خاص بطلاب علوم الرياضة: يتطلب تقديم صورتين شخصيتين إضافيتين.
تنسيق الكليات 2022

​تنويهات وإرشادات هامة للطلاب

و​وضعت الوزارة عدداً من الضوابط الصارمة التي يجب على المتقدمين الانتباه إليها:

مرحلة حصرية: هذه المرحلة قاصرة تماماً على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط.

فرصة واحدة: لا يُسمح بإعادة الاختبار مرة أخرى في حال الرسوب تحت أي ظرف.

إعلان النتائج: ترسل نتائج اختبارات القدرات إلكترونياً ومباشرة من الكليات إلى موقع التنسيق لضمان الشفافية والسرعة.

تنسيق الكليات

​رابط التسجيل الرسمي

​للبدء في عملية التسجيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للتنسيق: tansik.digital.gov.eg

التعليم العالي تنسيق الكليات اختبارات القدرات الثانوية العامة موقع التنسيق

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