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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شماتة في الأرجنتين.. نجوم الفن يحتفلون بتتويج إسبانيا بكأس العالم 2026

نجوم الفن يحتفلون بتأهل إسبانيا إلى نهائي كأس العالم 2026
نجوم الفن يحتفلون بتأهل إسبانيا إلى نهائي كأس العالم 2026
ميرنا محمود

تفاعل عدد من نجوم الفن مع تتويج منتخب إسبانيا  بلقب كأس العالم 2026، بعد فوزه على الأرجنتين، من خلال منشورات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا فيها عن سعادتهم بالإنجاز الإسباني بأساليب مختلفة، وسط تفاعل واسع من الجمهور. 


وشاركت الفنانة روبي مقطعا من أغنيتها الشهيرة، وأرفقته بعبارة: "باي باي حبيبي باي باي مش معايا في الجاي"، في إشارة ساخرة إلى خروج المنتخب المنافس، بالتزامن مع ظهور نتيجة المباراة التي انتهت بفوز إسبانيا.


أما الفنان حسن الرداد، فنشر مقطعا احتفاليا وكتب: "الفرحة المنتظرة.. فوز إسبانيا على الأرجنتين بكأس العالم 2026"، معبرا عن حماسه واحتفاله بتتويج المنتخب الإسباني باللقب.


فيما اكتفت الفنانة نسرين أمين برسالة قصيرة عبر حسابها، قالت فيها: أخيرا الأول إسبانيا، احتفالا بوصول المنتخب الإسباني إلى القمة بعد مشواره في البطولة.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيويورك.

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من الوقت الإضافي، ليمنح "الماتادور" الإسباني لقب المونديال بعد مباراة قوية ومثيرة.

وحافظ المنتخب الإسباني على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليضيف اللقب الثاني إلى خزائنه بعد تتويجه الأول في نسخة جنوب إفريقيا 2010، بينما أخفق منتخب الأرجنتين في الاحتفاظ باللقب الذي توج به في كأس العالم قطر 2022.

ووصل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية بعد مشوار مميز، تصدر خلاله مجموعته التي ضمت السعودية وأوروجواي والرأس الأخضر، ثم واصل تألقه في الأدوار الإقصائية بإقصاء النمسا والبرتغال وبلجيكا، قبل أن يحسم بطاقة التأهل إلى النهائي بالفوز على فرنسا.

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