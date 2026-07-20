الجيش الأردني : اعتراض وإسقاط 3 صواريخ قادمة من إيران

أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، مساء اليوم الاثنين، 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية بعد دخولها المجال الجوي الأردني واستهدافها أراضي المملكة.

وأوضح المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرًا إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت أعمالها في مواقع سقوط الشظايا، وتعاملت معها وأمّنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة والحفاظ على جاهزيتها العملياتية، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسيادتها وسلامة المواطنين، وذلك وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.

ودعا المصدر المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.