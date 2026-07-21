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سعر ومواصفات السيارة GAC GS4 MAX موديل 2027
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سعر ومواصفات السيارة GAC GS4 MAX موديل 2027

السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX
كريم عاطف

طرحت علامة "‏GAC‏" في مصر، الموديل الجديد 2027، من سياراتها الـ SUV‏ العائلية ‏ "GS4 MAX" في السوق المحلية.

وتاتي السيارة GS4 MAX، بمحرك سعة 1.5 لتر يولد قوة 174 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 270 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة 7 سرعات WDCT ونظام جر أمامي FWD.

وتتميز السيارة بقاعدة عجلات بطول 2,750 مم وسعة خزان وقود 55 لترًا، مع نظام تعليق أمامي McPherson وخلفي Multi-link لتوفير ثبات عالٍ وراحة قيادة متميزة.

كما تشمل التجهيزات الداخلية للسيارة شاشة عدادات 7 بوصة، وشاشة للنظام الترفيهي قياس 10.1 بوصة تعمل باللمس، ومقاعد أمامية بخاصية التسخين، وشاحن هواتف لاسلكي بقدرة 50 وات، وعجلات رياضية قياس 19 بوصة، ومصابيح أمامية LED، وشبكة تهوية أمامية كبيرة تعزز الطابع العصري للسيارة.

وتضم GS4 MAX باقة متكاملة من أنظمة الأمان، تشمل نظام التحكم الإلكتروني في الثبات، ونظام منع انغلاق الفرامل، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، إلى جانب 8 وسائد هوائية، وأنظمة أمان ADAS لمساعدة السائق مثل التحكم التكيفي في السرعة، بالإضافة الى المساعدة في الازدحام المروري، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، والتحذير من التصادم الأمامي، والتحذير عند مغادرة الحارة، والحفاظ على المسار، والمساعدة في الإضاءة العالية، ما يجعلها من الطرازات الرائدة في فئتها على صعيد السلامة.

أما عن سعر السيارة "GAC ‎GS4 MAX‏" موديل 2027 ، فتاتي عبر فئة واحدة بسعر مليون و336 ألف ‏جنيه.‏

GAC GS4 MAX السيارة GS4 MAX GAC ‎GS4 MAX الـ SUV

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سعر ومواصفات السيارة GAC GS4 MAX موديل 2027

السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX

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