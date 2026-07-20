أسعار شيفروليه لانوس موديل 2019 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، ‏فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي ‏سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة شيفروله لانوس موديل 2019 .

تعتمد السيارة شيفروله لانوس موديل 2019، على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة 86 ‏حصان وعزم دوران 132 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة يدوي (مانيوال) من 5 ‏سرعات، وهو منظومة بسيطة تقدم أداء ممتد وقليل الأعطال داخل المدن.

تتميز شيفروله لانوس موديل 2019، بانتشار واسع جدا لقطع غيارها الرخيصة ‏وسهولة صيانتها عند أي فني، لكن يعيبها الافتقار التام لأنظمة الأمان الحديثة مثل ‏الوسائد الهوائية وفرامل ‏ABS، بالإضافة إلى ضعف ثباتها النسبي على السرعات ‏العالية.‏

أما عن سعر السيارة شيفروله لانوس موديل 2019 ‏‏، فياتي بمتوسط ‏‏350 الف جنيه، وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية ‏للسيارة.‏