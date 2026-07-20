أسعار شيفروليه لانوس موديل 2019 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وأيضا الفارهة.
وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.
وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا من السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها السيارة شيفروله لانوس موديل 2019 .
تعتمد السيارة شيفروله لانوس موديل 2019، على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة 86 حصان وعزم دوران 132 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة يدوي (مانيوال) من 5 سرعات، وهو منظومة بسيطة تقدم أداء ممتد وقليل الأعطال داخل المدن.
تتميز شيفروله لانوس موديل 2019، بانتشار واسع جدا لقطع غيارها الرخيصة وسهولة صيانتها عند أي فني، لكن يعيبها الافتقار التام لأنظمة الأمان الحديثة مثل الوسائد الهوائية وفرامل ABS، بالإضافة إلى ضعف ثباتها النسبي على السرعات العالية.
أما عن سعر السيارة شيفروله لانوس موديل 2019 ، فياتي بمتوسط 350 الف جنيه، وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية للسيارة.