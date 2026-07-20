كل ما تريد معرفته عن مرسيدس G كلاس .. رياضية فاخرة

تعد مرسيدس G كلاس واحدة من أقدم وأشهر السيارات الرياضية متعددة الاستخدام التي قدمتها العلامة الألمانية، إذ بدأت رحلتها قبل عقود كسيارة صممت لتحمل الظروف القاسية، قبل أن تتحول تدريجيًا إلى واحدة من أبرز الطرازات الفاخرة في فئة SUV.

وحافظت السيارة خلال مسيرتها، على هويتها التصميمية المميزة مع تطوير مستويات الأداء والتكنولوجيا والراحة في كل جيل جديد، وفي أحدث إصداراتها، تواصل G كلاس تقديم مزيج يجمع بين القدرات العالية على الطرق الوعرة والتجهيزات الفاخرة التي تواكب متطلبات القيادة الحديثة.

مرسيدس G كلاس

مرسيدس G كلاس وخيارات الأداء

توفر مرسيدس G كلاس أحدث إصدار بخيارين من منظومات الحركة، تبدأ بفئة G 550 التي تعتمد على محرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر مدعوم بنظام هجين خفيف يعمل بجهد 48 فولت، ويضيف المحرك الكهربائي المساعد قوة تبلغ 20 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 200 نيوتن متر.

ويولد المحرك الأساسي قوة 443 حصانًا وعزم دوران يبلغ 560 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات مع نظام دفع رباعي دائم، وتستطيع السيارة الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 209 كيلومترات في الساعة، بينما تتسارع من 0 إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال 5.3 ثانية، كما تأتي بخزان وقود سعة 75 لترًا.

مرسيدس G كلاس

وتعتمد الفئة الأعلى G 63 على محرك V8 مزدوج التيربو بسعة 4.0 لتر، مدعوم أيضًا بمنظومة هجينة خفيفة بجهد 48 فولت، مع محرك كهربائي مساعد بقوة 20 حصانًا وعزم 200 نيوتن متر، وتصل القوة الإجمالية إلى 577 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران 850 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات ونظام دفع رباعي، بينما تبلغ السرعة القصوى 220 كيلومترًا في الساعة.

تجهيزات مرسيدس G كلاس

استخدمت مرسيدس G كلاس جلد النابا في تغطية المقاعد، مع توفير مقاعد أمامية تدعم التعديل الكهربائي الكامل، ووظيفة حفظ الإعدادات، بالإضافة إلى التدفئة والتبريد وخاصية التدليك، ويأتي المقود مكسوًا بالجلد ويدعم العديد من الوظائف التشغيلية، بينما تضم لوحة القيادة شاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث.

مرسيدس G كلاس

كما تدعم الشاشة إمكانية التشغيل اللاسلكي لكل من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية بالمقاس نفسه لعرض بيانات القيادة، ونظام صوتي من Burmesterمكون من 31 سماعة، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق مع فتحات تهوية للمقاعد الخلفية.

مرسيدس G كلاس ووسائل الأمان

زودت مرسيدس G كلاس بمجموعة كبيرة من أنظمة السلامة، وتشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني، كما تضم السيارة مثبت سرعة متكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي.

وتأتي السيارة بمكابح طوارئ تعمل بصورة تلقائية عند رصد خطر الاصطدام، إلى جانب أنظمة متابعة المسار التي تشمل التحذير عند مغادرة الحارة المرورية ومساعد البقاء داخلها، فضلًا عن نظام مراقبة إجهاد السائق، مع كاميرا محيطية بزاوية 540 درجة، ومجموعة من الوسائد الهوائية تشمل الوسائد الأمامية والجانبية والستائرية، بالإضافة إلى وسادة هوائية وسطية.

مرسيدس G كلاس

أبعاد مرسيدس G كلاس

تحافظ مرسيدس G كلاس على أبعادها التي تعكس طبيعتها كسيارة رياضية متعددة الاستخدام، حيث يبلغ طولها 4,909 مم، بينما يصل العرض إلى 1,984 مم، مع ارتفاع يبلغ 2,048 مم، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 2,890 مم، ويبلغ الوزن بدون ركاب 2,481 كيلوجرامًا.