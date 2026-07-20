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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مازيراتي جريكالي الكهربائية بقوة 550 حصانًا.. صور

مازيراتي جريكالي
مازيراتي جريكالي
صبري طلبه

تعد مازيراتي واحدة من أقدم شركات صناعة السيارات الرياضية الفاخرة في إيطاليا، إذ تمتد مسيرتها لعقود طويلة استطاعت خلالها ترسيخ مكانتها بين أبرز العلامات المتخصصة في تقديم السيارات التي تجمع بين الأداء والتصميم المميز.

واتجهت الشركة إلى توسيع نطاق سياراتها الكهربائية، في إطار خطتها لمواكبة التحول العالمي نحو التنقل المستدام، وتأتي جريكالي الكهربائية كواحدة من أبرز الطرازات التي عززت حضور العلامة الإيطالية عالميًا في هذه الفئة.

مازيراتي جريكالي

محرك مازيراتي جريكالي

تعتمد مازيراتي جريكالي الكهربائية على منظومة دفع كهربائية بالكامل تضم محركين يعملان معًا لتوفير نظام دفع كلي للعجلات، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وتبلغ القوة الإجمالية للسيارة 550 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 820 نيوتن متر.

بطارية وتسارع مازيراتي جريكالي

زودت جريكالي الكهربائية ببطارية تبلغ سعتها 105 كيلوواط ساعة، لتوفير الطاقة اللازمة للمحركين الكهربائيين، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 220 كيلومترًا في الساعة، كما تستطيع الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.1 ثانية.

 

تجهيزات مازيراتي جريكالي الداخلية

حصلت المقصورة على مجموعة من التجهيزات، حيث تأتي السيارة بشاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة لعرض بيانات القيادة، كما تدعم نظام العرض على الزجاج الأمامي، وتضم السيارة شاشة رئيسية للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة.

مازيراتي جريكالي

كما تحتوي السيارة على شاشة إضافية بقياس 8.8 بوصة للتحكم في عدد من الوظائف، مع دعم نظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لتسهيل ربط الهواتف الذكية، كما زودت بنظام صوتي يضم 21 سماعة من Sonus faber، وبمكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي مناطق التحكم مع فتحات تهوية للمقاعد الخلفية، بينما يحصل مقعد السائق على التعديل الكهربائي مع خاصية الذاكرة، بالإضافة إلى التدفئة والتبريد. 

أبعاد مازيراتي جريكالي

تعتمد مازيراتي جريكالي الكهربائية على نسبة طول بلغت 4,865 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,948 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,651 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,903 مم، كما تبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي 535 لترًا.

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