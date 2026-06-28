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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مازيراتي إم سي بورا الخارقة تنطلق بقوة 630 حصانًا

مازيراتي ام سي بورا
مازيراتي ام سي بورا
صبري طلبه

تنتمي مازيراتي ام سي بورا إلى فئة السيارات الخارقة، وهي واحدة من الطرازات التي طورتها العلامة الإيطالية لتقديم مستويات مرتفعة من الأداء مع تصميم يجمع بين الانسيابية والطابع الرياضي. 

وتعتمد السيارة على منظومة ميكانيكية متقدمة تركز على تحقيق استجابة سريعة أثناء القيادة، إلى جانب مجموعة من الحلول الهندسية التي تساعدها على تقديم أداء ينافس العديد من سيارات السوبركار، سواء من حيث القوة أو أرقام التسارع والسرعة القصوى.

مازيراتي ام سي بورا

أبعاد مازيراتي ام سي بورا

يبلغ طول السيارة مازيراتي ام سي بورا نحو 4,669 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,965 مم، في حين يبلغ ارتفاعها 1,224 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات يبلغ طولها 2,700 مم، بينما يصل وزنها دون ركاب إلى 1,550 كجم، كما زودت السيارة بجنوط رياضية قياس 20 بوصة في الأمام والخلف، مصنوعة من الألمنيوم.

محرك مازيراتي ام سي بورا

تعتمد مازيراتي ام سي بورا على محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 سعة 3.0 لتر مزود بشاحني توربو، ويولد قوة تصل إلى 630 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 720 نيوتن متر.

مازيراتي ام سي بورا

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 8 سرعات، يعمل على نقل القوة إلى العجلات الخلفية عبر نظام الدفع الخلفي، كما يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 9.1 كيلومتر لكل لتر، بينما تصل سعة خزان الوقود إلى 60 لترًا.

مازيراتي ام سي بورا

أرقام الأداء وتسارع مازيراتي ام سي بورا

تعكس الأرقام الرسمية مستوى الأداء الذي تقدمه ام سي بورا، إذ تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.9 ثانية فقط، وهو رقم يضعها ضمن السيارات الأسرع في فئتها، كما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 320 كيلومترًا في الساعة.

مازيراتي ام سي بورا مازيراتي ام سي بورا مواصفات مازيراتي ام سي بورا سيارة مازيراتي ام سي بورا السيارة مازيراتي ام سي بورا

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