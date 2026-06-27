قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدولار يخسر 5 جنيهات من القمة.. كم سعره الآن في البنوك؟
سعود الصرامي: الأهلي يسعي لضم تيدي أوكو.. ومقترح بإعارة إمام عاشور
قبل صلاة الجمعة..مقتـل سيدة وإصابة والديها على يد طليقها بالإسكندرية
كهربائية بالكامل.. ماذا تقدم جيب واجونير S Launch Edition؟
بالعلامة الكاملة.. فرنسا تفوز على النرويج برباعية في كأس العالم
لمن لا يستطع النوم بسبب الحر.. رسول الله يوصيه بـ12 سنة
إدوارد جابرييل: المناطق التجريبية مفتاح تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان
بركات: كوت ديفوار من أقوى مفاجآت كأس العالم
السنغال يكتسح العراق بخماسية نظيفة ويحقق معجزة بالصعود لدور الـ32 بكأس العالم
دون تغيير.. سعر الذهب الآن في الصاغة
حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا
رئيس الوزراء اللبناني: حصر السلاح بيد القوى الشرعية ركيزة لاستعادة سيادة الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أومودا تطرح O5 موديل 2026 الجديدة عالميًا.. صور

أومودا O5 موديل 2026
أومودا O5 موديل 2026
صبري طلبه

قدمت أومودا، العلامة التابعة لمجموعة شيري الصينية، مجموعة من الطرازات التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV منذ إطلاقها عام 2022

وتأتي أومودا O5 موديل 2026 ضمن أحدث إصدارات الشركة، حيث حصلت على تصميم خارجي عصري، إلى جانب مجموعة من التجهيزات التقنية وأنظمة السلامة، مع الاعتماد على محرك بنزين تيربو.

أومودا O5 موديل 2026 

أبعاد أومودا O5 موديل 2026

تنتمي أومودا O5 موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتعتمد على أبعاد خارجية بنسبة طول بلغت 4400 مم، فيما يصل عرضها إلى 1830 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1588 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2630 مم.

محرك أومودا O5 موديل 2026

تعتمد السيارة أومودا O5 موديل 2026 على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين مزود بشاحن تيربو، ويتكون من أربع أسطوانات بسعة 1.5 لتر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 6 سرعات، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

أومودا O5 موديل 2026 

وتنتج هذه المنظومة قوة تبلغ 154 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 230 نيوتن متر، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 175 كيلومترًا في الساعة، بينما تحتاج إلى 7.9 ثانية فقط للتسارع من الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

تجهيزات أومودا O5 موديل 2026

تضم المقصورة الداخلية مجموعة من التجهيزات حيث تدعم شاشة نظام المعلومات والترفيه تشغيل آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما زودت السيارة بنظام صوتي يتكون من 8 سماعات، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي مناطق التحكم، وتشمل التجهيزات أيضًا شاحنًا لاسلكيًا للهاتف في الصف الأول، بالإضافة إلى مقاعد كهربائية وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

أومودا O5 موديل 2026 ومنظومة الحماية 

حصلت أومودا O5 موديل 2026 على مجموعة كبيرة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تضم وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، وتشمل تجهيزات الأمان نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني، إلى جانب مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات.

أومودا O5 موديل 2026 

كما زودت السيارة بحزمة من تقنيات القيادة المساعدة، من بينها نظام تثبيت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، مع حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا محيطية بزاوية رؤية 540 درجة، ونظام مراقبة المسار الذي يتضمن التحذير عند مغادرة الحارة المرورية والمساعدة على البقاء داخلها، ومراقبة المنطقة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، ومساعد القيادة على الطرق السريعة.

أومودا أومودا O5 أومودا O5 موديل 2026 مواصفات أومودا O5 موديل 2026 السيارة أومودا O5 موديل 2026 سيارة أومودا O5 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

الأهلي

مفاجأة مدوية.. كاف يدرس استخدام «الكارت الذهبي» لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

اصحاب المعاشات

لو معاشك أقل من 7000 جنيه.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة؟

طبيبة الامتياز بالمحلة

مصرع طبيبة امتياز من أعلى منزلها قبل أيام من زفافها بالمحلة

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

بالزيادة الجديدة.. كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإيران في كأس العالم

مريم ووالدتها

ارجعيلي يا مريم.. وفاة ابنة الكاتبة رضوى العوضي

ترشيحاتنا

عمرو أديب

«عايزين ناكل عيش».. عمرو أديب يؤيد تملك الأجانب لأراض مصر

جانب من الحلقة

مفاجآت سارة.. ميدو يعود ..وشوبير يحضر لتهنئته بالشفاء .. ولميس تعلن استئناف برنامجها غداً

لميس الحديدي

3 مفاجآت في «هنا المونديال 2026»

بالصور

حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح
برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح
برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح

برج الثور حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. شراكات ناجحة وأخبار مالية مميزة

برج الثور حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. شراكات ناجحة وأخبار مالية مميزة
برج الثور حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. شراكات ناجحة وأخبار مالية مميزة
برج الثور حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. شراكات ناجحة وأخبار مالية مميزة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. فرصة ذهبية لترتيب حياتك وتحقيق إنجازات جديدة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026، يمتد برج الجوزاء من 21 مايو إلى 20 يونيو، وهو أحد الأبراج الهوائية التي تتميز بالذكاء وسرعة البديهة وحب المعرفة
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026، يمتد برج الجوزاء من 21 مايو إلى 20 يونيو، وهو أحد الأبراج الهوائية التي تتميز بالذكاء وسرعة البديهة وحب المعرفة
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026، يمتد برج الجوزاء من 21 مايو إلى 20 يونيو، وهو أحد الأبراج الهوائية التي تتميز بالذكاء وسرعة البديهة وحب المعرفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد