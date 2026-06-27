أومودا تطرح O5 موديل 2026 الجديدة عالميًا.. صور

قدمت أومودا، العلامة التابعة لمجموعة شيري الصينية، مجموعة من الطرازات التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV منذ إطلاقها عام 2022

وتأتي أومودا O5 موديل 2026 ضمن أحدث إصدارات الشركة، حيث حصلت على تصميم خارجي عصري، إلى جانب مجموعة من التجهيزات التقنية وأنظمة السلامة، مع الاعتماد على محرك بنزين تيربو.

أومودا O5 موديل 2026

أبعاد أومودا O5 موديل 2026

تنتمي أومودا O5 موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتعتمد على أبعاد خارجية بنسبة طول بلغت 4400 مم، فيما يصل عرضها إلى 1830 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1588 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2630 مم.

محرك أومودا O5 موديل 2026

تعتمد السيارة أومودا O5 موديل 2026 على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين مزود بشاحن تيربو، ويتكون من أربع أسطوانات بسعة 1.5 لتر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 6 سرعات، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

أومودا O5 موديل 2026

وتنتج هذه المنظومة قوة تبلغ 154 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 230 نيوتن متر، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 175 كيلومترًا في الساعة، بينما تحتاج إلى 7.9 ثانية فقط للتسارع من الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

تجهيزات أومودا O5 موديل 2026

تضم المقصورة الداخلية مجموعة من التجهيزات حيث تدعم شاشة نظام المعلومات والترفيه تشغيل آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما زودت السيارة بنظام صوتي يتكون من 8 سماعات، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي مناطق التحكم، وتشمل التجهيزات أيضًا شاحنًا لاسلكيًا للهاتف في الصف الأول، بالإضافة إلى مقاعد كهربائية وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

أومودا O5 موديل 2026 ومنظومة الحماية

حصلت أومودا O5 موديل 2026 على مجموعة كبيرة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تضم وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، وتشمل تجهيزات الأمان نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني، إلى جانب مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات.

أومودا O5 موديل 2026

كما زودت السيارة بحزمة من تقنيات القيادة المساعدة، من بينها نظام تثبيت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، مع حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا محيطية بزاوية رؤية 540 درجة، ونظام مراقبة المسار الذي يتضمن التحذير عند مغادرة الحارة المرورية والمساعدة على البقاء داخلها، ومراقبة المنطقة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، ومساعد القيادة على الطرق السريعة.