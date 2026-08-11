ميس حمدان بإطلالة رياضية من داخل الجيم

شاركت الفنانة ميس حمدان متابعيها عبر خاصية الاستوري على حسابها بموقع «إنستجرام»، أحدث ظهور لها من داخل صالة الألعاب الرياضية.

ميس حمدان

وظهرت ميس حمدان بإطلالة رياضية، حيث ارتدت «توب» باللون البرتقالي مع بنطلون رياضي بنقشة مموهة، ونسقت إطلالتها مع حذاء رياضي أبيض وقفازات، ولاقت الصورة تفاعلًا من متابعيها.

آخر أعمال ميس حمدان

يعد المسلسل الإذاعي «السر في بيت» أحدث أعمال ميس حمدان، والذي شاركت فيه عام 2025، كما ظهرت ضيفة شرف في مسلسل «قلبي ومفتاحه» ضمن موسم دراما رمضان 2025، بينما كانت آخر مشاركاتها السينمائية من خلال فيلم «أسود ملون» عام 2024.