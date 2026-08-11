تعليق مؤقت للرحلات في مطار هانوفر الألماني بسبب تحليق مسيرة مجهولة

علّقت السلطات الألمانية، فجر الثلاثاء، حركة الإقلاع والهبوط مؤقتًا في مطار هانوفر، بعد رصد طائرة مسيرة مجهولة بالقرب من المطار، في حادث أدى إلى اضطراب محدود في حركة الطيران قبل استئناف العمليات بصورة طبيعية.

وأفادت تقارير بأن مدارج المطار أُغلقت مؤقتًا بين نحو الرابعة والخامسة و20 دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي، بينما عملت الشرطة على تتبع المسيرة التي شوهدت في محيط المطار.

ولم تعلن السلطات حتى الآن هوية الطائرة أو الجهة التي تقف وراء تشغيلها.

وأدى الإغلاق المؤقت إلى تأخر 6 رحلات ركاب تراوحت مدد تأخيرها بين 15 و50 دقيقة، فيما جرى تحويل طائرة شحن قادمة من باريس إلى مطار نورمبرج، قبل أن تعود حركة الطيران في هانوفر إلى طبيعتها خلال ساعات الصباح.

ويأتي الحادث بعد أيام من واقعة أمنية أكثر خطورة في مطار لايبزيج/هاله الألماني، حيث عثرت السلطات على طائرة مسيرة مزودة بمتفجرات قرب أحد المدارج، ما أدى إلى تعليق الرحلات وتحويل عدد من الطائرات. وأعلنت السلطات تفكيك العبوة، بينما فتح الادعاء العام الاتحادي تحقيقًا في الواقعة.

كما وقع حادث آخر بالقرب من لايبزيج، إذ اصطدمت طائرة مسيرة مشتبه بها بطائرة شحن خلال محاولة الهبوط، ما تسبب في أضرار طفيفة للطائرة التي تمكنت من الهبوط بسلام في هانوفر. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان هناك ارتباط بين هذه الحوادث المتتالية.

وتعيد هذه الوقائع تسليط الضوء على المخاطر الأمنية التي يمكن أن تمثلها الطائرات المسيرة بالنسبة إلى المطارات والمنشآت الحيوية في ألمانيا، خصوصًا مع تكرار حوادث رصد مسيرات مجهولة خلال الأشهر الماضية. ومع ذلك، لم توجه السلطات الألمانية اتهامات إلى جهة محددة بشأن حادث هانوفر الأخير.