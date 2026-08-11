خفر السواحل اليمنية: إنقاذ 11 بحارًا من طاقم سفينة استهدفها الحوثيون في باب المندب

أعلنت مصلحة خفر السواحل اليمنية إنقاذ 11 بحارًا من أفراد طاقم السفينة التجارية اليمنية «تهامة»، التي تعرضت لهجوم صاروخي أثناء إبحارها في مضيق باب المندب، في حادث أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، وفق ما نقلته وسائل إعلام يمنية عن السلطات.

وقالت مصادر يمنية إن قوات خفر السواحل، بالتعاون مع فرق الإنقاذ التابعة للقوات البحرية، تمكنت من الوصول إلى السفينة بعد تعرضها للهجوم، وإجلاء عدد من أفراد طاقمها، فيما استمرت عمليات البحث والإنقاذ للتأكد من مصير بقية الموجودين على متنها.

وكانت وزارة النقل اليمنية قد أفادت بأن السفينة «تهامة» تعرضت لعدة ضربات صاروخية أثناء عبورها باب المندب، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وإلحاق أضرار كبيرة بها، مشيرة إلى مقتل أربعة من أفراد الطاقم، بينهم ثلاثة باكستانيين وبحار إندونيسي، إضافة إلى إصابة آخرين.

وفي حصيلة لاحقة، أعلنت مصادر يمنية ارتفاع إجمالي قتلى الهجوم إلى 6 أشخاص، بينهم أفراد من طاقم السفينة وعناصر من القوات الموالية للحكومة شاركوا في عمليات الإنقاذ، بينما بلغ عدد المصابين 10، وفق بيانات محلية.

ويُعد باب المندب من أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ويمثل طريقًا رئيسيًا للسفن التجارية وناقلات النفط المتجهة بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس.

ويأتي الهجوم في ظل عودة التصعيد ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، ما يثير مخاوف من تداعيات أمنية واقتصادية على حركة الملاحة الدولية، خصوصًا مع استمرار التوترات الإقليمية واتساع نطاق المواجهات المرتبطة بالحرب في المنطقة.

وتعكس عملية إنقاذ البحارة الـ11 أهمية الاستجابة السريعة للحوادث البحرية في باب المندب، في وقت تواجه فيه السفن التجارية مخاطر متزايدة أثناء عبورها أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.