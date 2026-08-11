تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

حذّر خبراء صحيون من الارتفاع المقلق في معدلات الإصابة بـسكري الحمل بين النساء في بريطانيا، بعدما كشفت بيانات حديثة عن زيادة الحالات بنسبة 60% خلال خمس سنوات، وسط مخاوف من تأثير المرض على صحة الأم والجنين وارتفاع مخاطر الولادة المبكرة ومضاعفات الحمل.

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

وبحسب بيانات هيئة الخدمات الصحية البريطانية، ارتفعت نسبة النساء الحوامل المصابات بسكري الحمل في إنجلترا من واحدة بين كل 12 امرأة عام 2018 إلى واحدة بين كل 8 نساء عام 2022، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ما هو سكري الحمل؟

ويعد سكري الحمل هو ارتفاع مستويات سكر الدم أثناء فترة الحمل، وعادة ما تعود مستويات السكر إلى طبيعتها بعد الولادة.

ويحدث المرض عندما لا يتمكن جسم المرأة من إنتاج أو استخدام كمية كافية من الإنسولين لتلبية احتياجات الجسم المتزايدة خلال الحمل، خاصة مع زيادة احتياجات الجنين من الطاقة.

ورغم أن سكري الحمل غالبًا ما يختفي بعد الولادة، فإنه قد يؤثر على عمل المشيمة، المسؤولة عن إيصال الغذاء والأكسجين إلى الجنين، ما يزيد خطر حدوث عدد من المضاعفات.

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

سكري الحمل قد يزيد مخاطر الولادة المبكرة

وأظهرت دراسة حديثة نُشرت في دورية BMJ Medicine، وحللت بيانات أكثر من 2.3 مليون أم ونحو 2.8 مليون ولادة في 184 مستشفى بإنجلترا بين عامي 2018 و2022، وجود ارتباط بين الإصابة بسكري الحمل وزيادة احتمالات الولادة المبكرة.

وتُعرّف الولادة المبكرة بأنها ولادة الطفل قبل إتمام 37 أسبوعًا من الحمل، وقد ترتبط بزيادة خطر تعرض حديثي الولادة لمضاعفات صحية خطيرة، من بينها عدم اكتمال نمو الرئتين، ونزيف المخ، ومشكلات الجهاز الهضمي، إضافة إلى بعض المشكلات طويلة الأمد المتعلقة بالنمو والسمع والبصر.

كما يمكن أن يؤدي سكري الحمل إلى ارتفاع ضغط الدم لدى الأم، وهو ما قد يزيد في الحالات الشديدة من مخاطر الإصابة بمضاعفات خطيرة مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب.

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

السمنة وتقدم عمر الأم من أبرز عوامل الخطر

وربط الخبراء الارتفاع في معدلات سكري الحمل بعدة عوامل، من بينها زيادة الوزن والسمنة وتقدم عمر المرأة عند الحمل.

وتشير البيانات إلى أن السمنة تمثل أحد أكبر عوامل خطر الإصابة بسكري الحمل، ويرتبط الوزن الزائد بتأثيرات سلبية على طريقة إنتاج الجسم للإنسولين واستجابته له.

كما تقل حساسية الجسم للإنسولين بشكل طبيعي مع التقدم في العمر، وهو ما قد يفسر جزئيًا زيادة خطر الإصابة بسكري الحمل لدى النساء الأكبر سنًا.

وتشير البيانات البريطانية إلى أن نحو واحدة من كل خمس نساء حوامل في المملكة المتحدة أصبحت مصنفة ضمن فئة السمنة.

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أعراض سكري الحمل قد لا تكون واضحة

وتكمن إحدى مشكلات سكري الحمل في أن أعراضه قد لا تكون واضحة، كما أن بعض الأعراض تتشابه مع التغيرات الطبيعية التي تحدث أثناء الحمل.

ومن الأعراض المحتملة:

ـ زيادة الشعور بالعطش.

ـ كثرة التبول.

ـ الشعور بالتعب والإرهاق.

ـ الإصابة المتكررة بمرض القلاع المهبلي.

وفي كثير من الحالات، قد لا تظهر أي أعراض واضحة، لذلك تعتمد عملية اكتشاف المرض على الفحوصات الطبية.

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

كيف يتم تشخيص سكري الحمل؟

تُعرض اختبارات الكشف عن سكري الحمل على النساء اللاتي لديهن عوامل خطر للإصابة بالمرض.

ومن أشهر الاختبارات المستخدمة اختبار تحمل الجلوكوز الفموي، والذي يُجرى عادة خلال الفترة من الأسبوع 24 إلى الأسبوع 28 من الحمل.

ويتطلب الاختبار الصيام، ثم تناول محلول يحتوي على كمية مرتفعة من الجلوكوز، مع الانتظار لمدة ساعتين تقريبًا لإجراء القياسات اللازمة لمستوى السكر في الدم.

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

سكري الحمل لا ينتهي خطره دائمًا بعد الولادة

ورغم أن مستويات السكر غالبًا ما تعود إلى طبيعتها بعد انتهاء الحمل، فإن الإصابة بسكري الحمل قد تكون مؤشرًا على زيادة المخاطر الصحية مستقبلًا.

وتشير التقديرات إلى أن نحو نصف النساء اللاتي يصبن بسكري الحمل قد يطورن مرض السكري من النوع الثاني خلال خمس سنوات.

كما ترتبط الإصابة السابقة بسكري الحمل بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مستقبلًا.

وحذّر خبراء من أهمية عدم تجاهل التاريخ المرضي لسكري الحمل حتى بعد مرور سنوات على انتهاء الحمل، مع ضرورة الالتزام بالفحوصات الصحية الدورية.

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

كيف يمكن تقليل خطر الإصابة بسكري الحمل؟

ويمكن لبعض الإجراءات المتعلقة بنمط الحياة أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بسكري الحمل والسيطرة على مستويات السكر، ومن بينها:

ـ اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

ـ الحفاظ على وزن صحي قبل الحمل.

ـ ممارسة النشاط البدني المناسب خلال الحمل بعد استشارة الطبيب.

ـ متابعة مستويات السكر عند وجود عوامل خطر.

ـ الالتزام بفحوصات الحمل الدورية.

وأكد خبراء أن ارتفاع معدلات سكري الحمل يمثل تحديًا متزايدًا لخدمات رعاية الأمومة، خاصة مع زيادة معدلات السمنة وتأخر سن الإنجاب لدى بعض النساء.