جمال شعبان يحذر حزب الكرسي : السمنة والسكر والسرطان في انتظاركم

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن المشي يعد رياضة مهمة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بممارسة الرياضة لتقوية عضلات الجسم والحماية من الأمراض الخطيرة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن «حزب الكرسي» معرضون للإصابة بالعديد من الأمراض، منها سمنة البطن ومضاعفات السمنة، إلى جانب زيادة خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، وكذلك بعض أنواع السرطان.

ولفت إلى أن سمنة البطن ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض ضغط الدم والسكري، مشيرًا إلى أن المشي يساعد على تقوية القلب، كما يساهم في تحسين الحالة المزاجية والشعور بالسعادة.

وأشار إلى أن المشي يساعد على تحسين الحالة المزاجية، من خلال تحفيز إفراز هرمونات مهمة في الجسم، مؤكدًا أهمية ممارسة رياضة المشي، لما لها من دور في المساعدة على ضبط ضغط الدم ومستويات السكر في الجسم.

وكشف أن المشي مفيد لصحة القلب، وأن ممارسته في الصباح الباكر من العادات الصحية المهمة والمفيدة، ناصحًا كل مواطن بالحرص على المشي 1000 خطوة يوميًا على الأقل، مع زيادة عدد الخطوات كلما أمكن، أو المشي لمدة 20 دقيقة يوميًا.