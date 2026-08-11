نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 6%، بالتزامن مع تحسن معدلات التضخم، وهو ما يعكس، بحسب تأكيده، السير في الاتجاه الصحيح على المستوى الاقتصادي.

وأضاف رئيس الوزراء عقب جولته بمحافظة الغربية، أن هذه المؤشرات تعكس، من وجهة نظره، أن الدولة تسير في الطريق الصحيح فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، خاصة مع استمرار تنفيذ خطط التنمية والاستثمار في مختلف القطاعات.

جولة تنموية من الغربية إلى مطروح

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه أجرى جولة في محافظة الغربية، بعد زيارة لمحافظة مطروح قبل يومين، موضحًا أن الدولة تعمل على تنفيذ مشروعات وخدمات متنوعة في عدد من المناطق.

ونوه بوجود مستشفى متكاملة في مدينة العلمين، إلى جانب مشروعات للخدمات الطبية والتنمية السياحية والإسكان، فضلًا عن مشروع «علم الروم» الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع دولة قطر.

وتطرق مدبولي إلى ما يثار من تعليقات بشأن التطورات التي يشهدها الساحل الشمالي، داعيًا إلى النظر إلى هذه المشروعات باعتبارها جزءًا من عملية التنمية والاستثمار في مصر.

وقال إن على المصريين أن يفرحوا بما يتحقق في الساحل الشمالي، خاصة في ظل ما تسهم فيه المشروعات الجديدة من توفير العملة الصعبة للدولة، مؤكدًا أن القطاع السياحي أصبح أفضل، وأن الاستثمارات السياحية تؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل.

وأوضح رئيس الوزراء أن الساحل الشمالي ظل طوال 40 عامًا عبارة عن منتجعات تعمل لفترات محدودة من العام، تصل في بعض الأحيان إلى شهر أو شهرين، وكانت موجهة إلى فئات محددة من المواطنين.

وأشار إلى أن الوضع تغير خلال الفترة الحالية مع دخول استثمارات محلية وعالمية إلى المنطقة، وهو ما ساهم في تحويل الساحل الشمالي إلى منطقة أكثر جذبًا للاستثمارات والسياحة.

وكشف مدبولي عن تنفيذ عدد من الغرف السياحية الجديدة في الساحل الشمالي، سواء من جانب الدولة أو القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم في توفير فرص عمل جديدة.

وأضاف أن زيادة الطاقة الفندقية وجذب الاستثمارات السياحية سينتج عنهما زيادة أعداد السائحين وتوفير المزيد من العملة الصعبة للدولة، بما يدعم الاقتصاد المصري.

وتعكس تصريحات رئيس الوزراء توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من المشروعات السياحية والاستثمارية، خاصة في المناطق الساحلية، وربط التنمية السياحية بزيادة فرص العمل وتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وتراهن الحكومة على استمرار جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنمية القطاع السياحي، باعتبارهما من المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد وتحسين مؤشرات التشغيل خلال الفترة المقبلة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مركز طب أسرة سندبسط بمحافظة الغربية ويرافقه عدد من الوزراء من وزير الصحة والإسكان والزراعة والتنمية المحلية .

واستمع مدبولي لشرح حول المركز الطيبي الذي يقدم الخدمات الطبية لأهالي القرية ضمن مشروع حياة كريمة والذي يتضمن 3 ادوار علي مساحة 2050 متر .

واستمع مدبولي لشرح حول توفير الأدوية اللازمة للمواطنين وتوفير أدوية الأنسولين والتي تكفي الي شهرين بأجود الأنواع كما تفقد عيادة طب الاسرة وتعرف علي واسئل تنظيم الاسرة والجاز الذي يستمر عامين .

وتأتي زيارة رئيس الوزراء إلى محافظة الغربية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية والعمرانية الجاري تنفيذها في المحافظة للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات .