شهداء لقمة العيش.. مصرع 15 عاملا وإصابة 29 آخرين في حادث مأساوي بالإسماعيلية

لقي 15 عاملا مصرعهم، اليوم الثلاثاء، وأصيب 29 آخرين بإصابات متفرقة بالجسد ما بين جروح وكسور وكدمات، وذلك جراء حادث تصادم سيارتي نقل كانوا يستقلونهما على وصلة الدواويس دائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

وتعود تفاصيل وأحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتي نقل دائرة مركز ومدينة القصاصين، ما تسبب في مصرع 15 شخصا وإصابة 29 آخرين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث وتم نقل المصابين لقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى القصاصين المركزى ومستشفى المجمع الطبي، لتلقي العلاج للازم، بينما تم نقل والتحفظ على جثث المتوفين الى ثلاجة ذات المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول تفاصيل وملابسات الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.