قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم يستهدف نقطة عسكرية لوزارة الدفاع السورية في ريف القامشلي
مد باب التقديم لمدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه
وشها اتنفخ شهرين | القصة الكاملة لـ تورط طبيب تجميل بعد بلاغ سيدة بالنزهة
الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. والأربعاء الذروة بـ 42 درجة محسوسة بالقاهرة
يجب تفكيك السلطة الفلسطينية.. سموتريتش يطالب نتنياهو بمنع عودة محمود عباس إلى رام الله
النقل البري تحذر من استخدام سيارات الربع نقل في تحركات المواطنين
قرار عاجل بـ صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس المأساوي
تعويضات عاجلة من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس
ناس رايحين يجيبوا لقمة العيش .. تأثر أحمد موسى بحادث الإسماعيلية
لأول مرة فى تاريخها .. الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمال 40000 ميجاوات
مفاجأة .. عبدالله السعيد يدرس الاعتزال نهائيا بعد فسخ تعاقده مع الزمالك
بتوجيهات الرئيس السيسي.. صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غياب مبابي وحضور يامال.. مفاجآت تشكيل الأفضل في العالم لعام 2026

لامين يامال
لامين يامال
منتصر الرفاعي

تواصل الاختيارات الخاصة بأفضل لاعبي كرة القدم في العالم إثارة الجدل بين الجماهير والمتابعين في ظل المنافسة القوية التي تشهدها مختلف المراكز وظهور جيل جديد من النجوم القادرين على تغيير شكل اللعبة.

وفي أحدث تصنيف، كشف موقع PlanetFootball عن تشكيلته المثالية لأفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي وفقا لخطة 4-2-3-1 بعد اختيار لاعب واحد في كل مركز بناء على مستواه وتأثيره خلال الفترة الأخيرة.

وشهد التشكيل عددا من المفاجآت كان أبرزها غياب الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد رغم مكانته الكبيرة بين أفضل لاعبي العالم.

كورتوا يحرس عرين الأفضل في العالم

اختار الموقع البلجيكي تيبو كورتوا لحراسة مرمى التشكيلة المثالية مستندا إلى خبرته الكبيرة وحضوره اللافت في المباريات الكبرى.

ويواصل حارس ريال مدريد إثبات قدرته على صناعة الفارق في المواجهات الحاسمة، بفضل تصدياته المؤثرة وثبات مستواه، ليحجز مكانه في التشكيل الأفضل لعام 2026.

حكيمي وفان دايك يقودان الدفاع

في مركز الظهير الأيمن، جاء المغربي أشرف حكيمي الذي فرض نفسه كواحد من أفضل اللاعبين في العالم بمركزه، بفضل قدراته الهجومية إلى جانب أدواره الدفاعية.

وفي قلب الدفاع، يتواجد الهولندي فيرجيل فان دايك، أحد أبرز المدافعين في جيله، إلى جانب الإسباني الشاب باو كوبارسي الذي نجح في جذب الأنظار مبكرا وفرض نفسه بين أفضل المواهب الدفاعية في العالم.

أما الجبهة اليسرى، فكانت من نصيب البرتغالي نونو مينديز الذي يقدم مستويات مميزة بفضل قدرته على الجمع بين القوة الدفاعية والفاعلية الهجومية.

رودري وفيتينيا.. ثنائي السيطرة

اختار الموقع الإسباني رودري لقيادة خط الوسط الدفاعي بعدما استعاد مكانته بين نخبة لاعبي العالم بفضل مستوياته المميزة مع مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا.

ويجاوره البرتغالي فيتينيا، الذي أصبح أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة الأوروبية بفضل قدرته على الاحتفاظ بالكرة والتحكم في إيقاع المباريات وصناعة اللعب تحت الضغط.

بيلينجهام في مركز صانع الألعاب

وفي مركز الوسط الهجومي، جاء الإنجليزي جود بيلينجهام الذي تمكن من استعادة بريقه على المستوى الدولي ليؤكد امتلاكه الإمكانيات التي تجعله من أبرز لاعبي الوسط الهجومي في العالم.

ورغم التذبذب الذي شهدته بعض فترات موسمه مع ريال مدريد فإن تأثير بيلينجهام وقدرته على التحرك بين الخطوط وصناعة الخطورة منحاه مكانا في التشكيل المثالي.

يامال وكفاراتسخيليا على الأجنحة

على الجبهة اليمنى، اختير الإسباني الشاب لامين يامال الذي يواصل كتابة فصل جديد في مسيرته رغم صغر سنه بعدما تحول إلى أحد أكثر اللاعبين إثارة وخطورة في كرة القدم العالمية.

وفي الجانب الأيسر، جاء الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي يتميز بمهاراته الفردية وقدرته على صناعة الفارق من خلال المراوغات والتمريرات الحاسمة واللمسات الفنية.

هاري كين.. ماكينة الأهداف

في قيادة الخط الهجومي جاء الإنجليزي هاري كين بعدما قدم موسما استثنائيا بقميص بايرن ميونخ، وسجل 61 هدفًا في جميع المسابقات.

ويعكس هذا الرقم الحالة التهديفية الرائعة التي يعيشها المهاجم الإنجليزي الذي نجح في تأكيد مكانته كواحد من أخطر المهاجمين في العالم بل وتفوق تهديفيا خلال الفترة الأخيرة على عدد من أبرز منافسيه مثل إيرلينج هالاند وكيليان مبابي.

مبابي خارج التشكيل.. المفاجأة الأكبر

وشكل غياب الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد المفاجأة الأبرز في اختيارات PlanetFootball.

ورغم المكانة العالمية التي يتمتع بها مبابي وقدراته التهديفية الكبيرة فإن الموقع اعتمد في اختياراته على مدى التكامل بين عناصر التشكيل وتأثير كل لاعب في مركزه وليس على الأسماء والنجومية فقط.

تشكيل الأفضل في العالم 2026

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: أشرف حكيمي – فيرجيل فان دايك – باو كوبارسي – نونو مينديز.

خط الوسط الدفاعي: رودري – فيتينيا - جود بيلينجهام - لامين يامال -خفيتشا كفاراتسخيليا.

الهجوم: هاري كين.

تشكيلته المثالية لأفضل لاعبي العالم أفضل لاعبي العالم كيليان مبابي ريال مدريد كورتوا هاري كين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

الدولار

بعد تجاوزه الـ50 جنيها.. استمرار صعود سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

سيف جعفر

أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

ترشيحاتنا

الورشة العاشرة للعلاقات الخارجية

الأعلى للشئون الإسلامية يعقد الورشة العاشرة للعلاقات الخارجية بمشاركة وفد طلابي

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم الصلاة مع إطفاء النور وتغميض العينين طلبًا للخشوع.. وما حكم الشماتة في الظالم والفرح بما يصيبه؟

أذكار المساء

أذكار المساء كاملة مكتوبة .. ردد أفضل الأذكار المأثورة عن النبي تفتح لك أبواب الخيرات

بالصور

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

احذر.. تناول هذا النوع من الأدوية يسبب التعرق الليلي ويفسد نومك

التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد