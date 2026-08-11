غياب مبابي وحضور يامال.. مفاجآت تشكيل الأفضل في العالم لعام 2026

تواصل الاختيارات الخاصة بأفضل لاعبي كرة القدم في العالم إثارة الجدل بين الجماهير والمتابعين في ظل المنافسة القوية التي تشهدها مختلف المراكز وظهور جيل جديد من النجوم القادرين على تغيير شكل اللعبة.

وفي أحدث تصنيف، كشف موقع PlanetFootball عن تشكيلته المثالية لأفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي وفقا لخطة 4-2-3-1 بعد اختيار لاعب واحد في كل مركز بناء على مستواه وتأثيره خلال الفترة الأخيرة.

وشهد التشكيل عددا من المفاجآت كان أبرزها غياب الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد رغم مكانته الكبيرة بين أفضل لاعبي العالم.

كورتوا يحرس عرين الأفضل في العالم

اختار الموقع البلجيكي تيبو كورتوا لحراسة مرمى التشكيلة المثالية مستندا إلى خبرته الكبيرة وحضوره اللافت في المباريات الكبرى.

ويواصل حارس ريال مدريد إثبات قدرته على صناعة الفارق في المواجهات الحاسمة، بفضل تصدياته المؤثرة وثبات مستواه، ليحجز مكانه في التشكيل الأفضل لعام 2026.

حكيمي وفان دايك يقودان الدفاع

في مركز الظهير الأيمن، جاء المغربي أشرف حكيمي الذي فرض نفسه كواحد من أفضل اللاعبين في العالم بمركزه، بفضل قدراته الهجومية إلى جانب أدواره الدفاعية.

وفي قلب الدفاع، يتواجد الهولندي فيرجيل فان دايك، أحد أبرز المدافعين في جيله، إلى جانب الإسباني الشاب باو كوبارسي الذي نجح في جذب الأنظار مبكرا وفرض نفسه بين أفضل المواهب الدفاعية في العالم.

أما الجبهة اليسرى، فكانت من نصيب البرتغالي نونو مينديز الذي يقدم مستويات مميزة بفضل قدرته على الجمع بين القوة الدفاعية والفاعلية الهجومية.

رودري وفيتينيا.. ثنائي السيطرة

اختار الموقع الإسباني رودري لقيادة خط الوسط الدفاعي بعدما استعاد مكانته بين نخبة لاعبي العالم بفضل مستوياته المميزة مع مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا.

ويجاوره البرتغالي فيتينيا، الذي أصبح أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة الأوروبية بفضل قدرته على الاحتفاظ بالكرة والتحكم في إيقاع المباريات وصناعة اللعب تحت الضغط.

بيلينجهام في مركز صانع الألعاب

وفي مركز الوسط الهجومي، جاء الإنجليزي جود بيلينجهام الذي تمكن من استعادة بريقه على المستوى الدولي ليؤكد امتلاكه الإمكانيات التي تجعله من أبرز لاعبي الوسط الهجومي في العالم.

ورغم التذبذب الذي شهدته بعض فترات موسمه مع ريال مدريد فإن تأثير بيلينجهام وقدرته على التحرك بين الخطوط وصناعة الخطورة منحاه مكانا في التشكيل المثالي.

يامال وكفاراتسخيليا على الأجنحة

على الجبهة اليمنى، اختير الإسباني الشاب لامين يامال الذي يواصل كتابة فصل جديد في مسيرته رغم صغر سنه بعدما تحول إلى أحد أكثر اللاعبين إثارة وخطورة في كرة القدم العالمية.

وفي الجانب الأيسر، جاء الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي يتميز بمهاراته الفردية وقدرته على صناعة الفارق من خلال المراوغات والتمريرات الحاسمة واللمسات الفنية.

هاري كين.. ماكينة الأهداف

في قيادة الخط الهجومي جاء الإنجليزي هاري كين بعدما قدم موسما استثنائيا بقميص بايرن ميونخ، وسجل 61 هدفًا في جميع المسابقات.

ويعكس هذا الرقم الحالة التهديفية الرائعة التي يعيشها المهاجم الإنجليزي الذي نجح في تأكيد مكانته كواحد من أخطر المهاجمين في العالم بل وتفوق تهديفيا خلال الفترة الأخيرة على عدد من أبرز منافسيه مثل إيرلينج هالاند وكيليان مبابي.

مبابي خارج التشكيل.. المفاجأة الأكبر

وشكل غياب الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد المفاجأة الأبرز في اختيارات PlanetFootball.

ورغم المكانة العالمية التي يتمتع بها مبابي وقدراته التهديفية الكبيرة فإن الموقع اعتمد في اختياراته على مدى التكامل بين عناصر التشكيل وتأثير كل لاعب في مركزه وليس على الأسماء والنجومية فقط.

تشكيل الأفضل في العالم 2026

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: أشرف حكيمي – فيرجيل فان دايك – باو كوبارسي – نونو مينديز.

خط الوسط الدفاعي: رودري – فيتينيا - جود بيلينجهام - لامين يامال -خفيتشا كفاراتسخيليا.

الهجوم: هاري كين.