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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأنسولين المصري.. أخبار سارة للمواطنين

الأنسولين
الأنسولين
البهى عمرو

تواصل الدولة المصرية جهودها لتوطين صناعة الدواء وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، بهدف توفير احتياجات المواطنين من الأدوية بأسعار مناسبة وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، تفاصيل مهمة بشأن صناعة الأنسولين في مصر، مؤكدًا أن المنتج المحلي يتميز بسعر أقل مقارنة بالمستورد، مع الالتزام بمعايير الجودة والتصنيع.

 توطين صناعة الدواء

وأكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، أن الدولة المصرية تعمل منذ فترة على توطين صناعة الدواء وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يسهم في توفير الأدوية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية أن دعم الصناعة المحلية يمثل خطوة مهمة نحو زيادة قدرة السوق المصرية على توفير احتياجات المرضى وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

الأنسولين
الأنسولين 

ليس كل مريض سكري يحتاج إلى الأنسولين

وأشار رئيس لجنة تصنيع الدواء إلى أن بعض مرضى السكري لا يحتاجون إلى العلاج بالأنسولين، ويمكن في بعض الحالات أن يحصل المريض على العلاج الدوائي التقليدي، وفقًا لتقييم الطبيب المعالج وحالة كل مريض.

وشدد على أن تحديد نوع العلاج المناسب لمريض السكري يجب أن يتم من خلال الطبيب المختص، وفقًا للحالة الصحية واحتياجات المريض.

السكر والضغط

مصر تستهلك 16 مليون وحدة أنسولين

وكشف محفوظ رمزي أن مصر تستهلك ما يقرب من 15 إلى 16 مليون وحدة أنسولين، مؤكدًا وجود شركات تعمل على تصنيع الأنسولين محليًا.

وأوضح أن سعر الأنسولين المنتج في مصر يقل بنحو 50% عن سعر المنتج المستورد، وهو ما يمثل ميزة اقتصادية مهمة للمريض والسوق المحلية.

تصنيع الأنسولين يحتاج إلى دقة كبيرة

وشدد رئيس لجنة تصنيع الدواء على أن الأنسولين من الأدوية التي تتطلب دقة كبيرة في عمليات التصنيع، نظرًا لطبيعة هذا النوع من العلاج، وضرورة الالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة خلال مختلف مراحل الإنتاج.

وأكد أن تصنيع الدواء محليًا لا يعني التنازل عن معايير الجودة، وإنما يجب أن يكون المنتج مطابقًا للاشتراطات والمعايير المعتمدة.

لماذا يفضل البعض الدواء المستورد؟

وأوضح محفوظ رمزي أن العامل النفسي لدى المواطن المصري يلعب دورًا في تفضيل بعض المرضى للدواء المستورد، نتيجة اعتقاد سائد لدى البعض بأن المستحضر المستورد أكثر فاعلية من الدواء المحلي.

وأكد أهمية تعزيز ثقة المواطنين في الدواء المصري، خاصة المنتجات التي يتم تصنيعها وفقًا للمعايير والاشتراطات المعتمدة، مشيرًا إلى أن دعم الصناعة المحلية يتطلب إلى جانب زيادة الإنتاج تعزيز ثقة المريض في جودة وفاعلية المنتج المصري.

توطين الدواء وتقليل الاعتماد على الاستيراد

تأتي جهود توطين صناعة الدواء في إطار السعي إلى زيادة الإنتاج المحلي وتوفير الأدوية الأساسية داخل السوق المصرية، بما يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير بدائل بأسعار مناسبة للمواطنين، مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة.

كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة أن الدولة تعمل على ضمان توافر الأنسولين لنحو 2.5 مليون مواطن من المستفيدين، مع استمرار توفير احتياجات المرضى من المستحضر بشكل منتظم.

وأوضح أن مصر تعتمد حاليًا على الاستيراد من 4 شركات لتوفير الأنسولين، بالتوازي مع توجه الدولة نحو توطين صناعة الدواء وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يدعم استدامة توفير الأدوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار الوزير إلى أن ملف التأمين الصحي يتجه بصورة أكبر نحو دعم المنتج المحلي، وتعزيز قدرات الصناعة الدوائية المصرية، بما يضمن توفير احتياجات المواطنين بصورة مستقرة.

وشدد على أن الأدوية التي يحتاجها المواطنون يتم العمل على توفيرها داخل الصيدليات، بما يضمن سهولة حصول المرضى على العلاج وعدم تحميلهم أعباء البحث عنه في أماكن مختلفة.

وأكد أن الدولة تضع توفير الأدوية الأساسية وضمان استدامة إتاحتها ضمن أولويات المنظومة الصحية، مع استمرار العمل على دعم الصناعة المحلية للدواء.

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