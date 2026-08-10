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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس لجنة تصنيع الدواء: مصر تستهلك 15 مليون وحدة أنسولين.. والمحلي أقل سعرًا من المستورد بـ50%

الأنسولين
الأنسولين
محمود محسن

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، أن الدولة المصرية تعمل منذ فترة على توطين صناعة الدواء، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يساهم في توفير الأدوية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم هنا القاهرة”، عبر فضائية “modern mti”، أن بعض مرضى السكر لا يحتاجون إلى العلاج بالأنسولين، ويمكن في بعض الحالات أن يحصلوا على العلاج الدوائي العادي، وذلك وفقًا لتقييم الطبيب المعالج وحالة كل مريض.

وأشار رئيس لجنة تصنيع الدواء إلى أن مصر تستهلك ما يقرب من 15 إلى 16 مليون وحدة أنسولين، مؤكدًا وجود شركات تعمل على تصنيع الأنسولين محليًا، وأن سعر الأنسولين المنتج في مصر يقل بنحو 50% عن سعر المنتج المستورد.

وشدد على أن الأنسولين من الأدوية التي تتطلب دقة كبيرة في عمليات التصنيع، نظرًا لطبيعة هذا النوع من العلاج وضرورة الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.

أكثر فاعلية من الدواء المحلي

وأضاف أن العامل النفسي لدى المواطن المصري يلعب دورًا في تفضيل بعض المرضى للدواء المستورد، نتيجة اعتقاد سائد بأن المستحضر المستورد أكثر فاعلية من الدواء المحلي، مؤكدًا أهمية تعزيز ثقة المواطنين في جودة وفاعلية الدواء المصري المنتج وفقًا للمعايير والاشتراطات المعتمدة.

محفوظ رمزي الدواء نقابة الصيادلة الإنتاج المحلي مرضى السكر

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